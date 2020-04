Der Matrix 4-Cast: Alle neuen Schauspieler neben Keanu Reeves

In der Fortsetzung Matrix 4 kehren nicht nur vertraute Gesichter wie Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss zurück. Auch einige neue Schauspieler verstecken sich im Cast.

Nächstes Jahr kehrt Keanu Reeves als der Auserwählte zurück. Wovon genau Matrix 4 handelt, wissen wir noch nicht. Dafür erreichten uns in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Casting-Meldungen, die uns ein erstes Bild der Fortsetzung verschaffen.

Regisseurin Lana Wachowski hat nicht nur einige vertraute Matrix-Gesichter zusammengetrommelt, sondern bringt auch neue Schauspieler mit. Nachfolgend haben wir eine Liste mit allen bisher bekannten Cast-Mitgliedern zusammengestellt, die wir im Falle weiterer Ankündigung auch aktualisieren werden.

Alle Schauspieler, die in Matrix 4 zurückkehren

Selbst wenn Keanu Reeves der größte Star der Reihe ist, haben die Matrix-Filme viele unverkennbare Figuren zum Vorschein gebracht, auf deren Wiedersehen wir uns freuen dürfen.

Keanu Reeves : Obwohl sich Neo am Ende von Matrix Revolutions geopfert hat, um den Frieden zwischen den Menschen und den Maschinen zu ermöglichen, kehrt er in der Fortsetzung zurück.

: Obwohl sich am Ende von Matrix Revolutions geopfert hat, um den Frieden zwischen den Menschen und den Maschinen zu ermöglichen, kehrt er in der Fortsetzung zurück. Carrie-Anne Moss : Auch Trinity gehört zu den Figuren, die in Matrix Revolutions ihr Leben lassen mussten. Dennoch hat Lana Wachowski auch für sie einen Platz in der Geschichte von Matrix 4 vorgesehen.

: Auch gehört zu den Figuren, die in Matrix Revolutions ihr Leben lassen mussten. Dennoch hat Lana Wachowski auch für sie einen Platz in der Geschichte von Matrix 4 vorgesehen. Jada Pinkett Smith : Als eine der besten Pilotinnen des menschlichen Widerstands überlebte Niobe die große Schlacht um Zion. Vor allem mit Morpheus verbindet sie eine Geschichte. Der fehlt bisher aber komplett in Matrix 4.

: Als eine der besten Pilotinnen des menschlichen Widerstands überlebte die große Schlacht um Zion. Vor allem mit Morpheus verbindet sie eine Geschichte. Der fehlt bisher aber komplett in Matrix 4. Lambert Wilson: Der Merowinger ist nicht nur eines der ältesten, sondern auch eines der mächtigsten und einflussreichsten Programme in der Matrix. Es gibt keine Information, über die er nicht Bescheid weiß.

Alle Schauspieler, die neu in Matrix 4 dabei sind

Bei den neuen Schauspielern existieren bisher nur vereinzelte Gerüchte, welche Rollen sie in Matrix 4 spielen werden. Auffällig ist allerdings, dass sich hier viele Namen verstecken, die schon in Vergangenheit mit Lana Wachowski zusammengearbeitet haben, besonders im Hinblick auf die Netflix-Serie Sense8.

Jessica Henwick : Sie war eine der Sand Snakes in Game of Thrones und spielte in Marvel's Iron Fist die Rolle von Colleen Wing. In Matrix 4 könnte Jessica Henwick nn eine Figur verkörpern, die Neo nicht ganz unähnlich ist.

: Sie war eine der Sand Snakes in Game of Thrones und spielte in Marvel's Iron Fist die Rolle von Colleen Wing. In Matrix 4 könnte Jessica Henwick nn eine Figur verkörpern, die Neo nicht ganz unähnlich ist. Yahya Abdul-Mateen II : Als Bösewicht durfte er Aquaman bekämpfen, ehe er in die Welt von Damon Lindelofs Watchmen eintauchte. Für Matrix 4 wird Yahya Abdul-Mateen II momentan als junger Morpheus gehandelt.

: Als Bösewicht durfte er Aquaman bekämpfen, ehe er in die Welt von Damon Lindelofs Watchmen eintauchte. Für Matrix 4 wird Yahya Abdul-Mateen II momentan als junger Morpheus gehandelt. Neil Patrick Harris : Seine größte Rolle hatte er als Barney Stinson in der CBS-Sitcom How I Met Your Mother. In Matrix 4 könnten wir uns Neil Patrick Harris als Agent Smith-Ersatz vorstellen. Anzüge stehen ihm immerhin wie gegossen.

: Seine größte Rolle hatte er als Barney Stinson in der CBS-Sitcom How I Met Your Mother. In Matrix 4 könnten wir uns Neil Patrick Harris als Agent Smith-Ersatz vorstellen. Anzüge stehen ihm immerhin wie gegossen. Jonathan Groff : Er ist am Broadway unterwegs und wurde durch Serien wie Glee und Looking bekannt. Zuletzt beeindruckte Jonathan Groff aber vor allem in der Netflix-Serie Mindhunter und empfiehlt sich ebenfalls als neuer Agent Smith.

: Er ist am Broadway unterwegs und wurde durch Serien wie Glee und Looking bekannt. Zuletzt beeindruckte Jonathan Groff aber vor allem in der Netflix-Serie Mindhunter und empfiehlt sich ebenfalls als neuer Agent Smith. Priyanka Chopra: Bevor Priyanka Chopra nach Hollywood kam, war sie bereits ein großer Bollywood-Star. Im Kino verkörperte sie die Antagonistin im Baywatch-Reboot. Die erfolgreiche ABC-Serie Quantico zeigt sie als Heldin.

Max Riemelt : Das Studio Babelsberg gehört nicht nur zu den Produktionsstätten von Matrix 4. Mit Max Riemelt ist sogar ein deutscher Schauspieler an Bord. Die Wachowski-Verbindung resultiert aus der Netflix-Serie Sense8.



: Das Studio Babelsberg gehört nicht nur zu den Produktionsstätten von Matrix 4. Mit Max Riemelt ist sogar ein deutscher Schauspieler an Bord. Die Wachowski-Verbindung resultiert aus der Netflix-Serie Sense8. Toby Onwumere : Als Ersatz von Aml Ameen übernahm Toby Onwumere im Weihnachtsspecial und der 2. Staffel von Sense8 die Rolle von Capheus. Darüber hinaus spielte er in der Fox-Serie Empire mit.

: Als Ersatz von Aml Ameen übernahm Toby Onwumere im Weihnachtsspecial und der 2. Staffel von Sense8 die Rolle von Capheus. Darüber hinaus spielte er in der Fox-Serie Empire mit. Eréndira Ibarra : Hier haben wir gleich den nächsten Sense8-Star. Eréndira Ibarra ist eine mexikanische Schauspielerin, die auch Teil des Ensembles von Ingobernable aus dem Hause Netflix war. Matrix 4 könnt ihr internationaler Durchbruch werden.

: Hier haben wir gleich den nächsten Sense8-Star. Eréndira Ibarra ist eine mexikanische Schauspielerin, die auch Teil des Ensembles von Ingobernable aus dem Hause Netflix war. Matrix 4 könnt ihr internationaler Durchbruch werden. Brian J. Smith : Viele Fernsehrollen finden sich in der Vita von Brian J. Smith - und ja, ihr werdet es an diesem Punkt schon erraten haben, auch er gehörte zum Cast von Sense8. Abseits davon spielte er in Serien wie Gossip Girl und Treadstone mit.

: Viele Fernsehrollen finden sich in der Vita von Brian J. Smith - und ja, ihr werdet es an diesem Punkt schon erraten haben, auch er gehörte zum Cast von Sense8. Abseits davon spielte er in Serien wie Gossip Girl und Treadstone mit. Andrew Caldwell : Von Sense8 ist in Andrew Caldwells Filmographie keine Spur zu entdecken. Dafür stolperte er durch den Wahnsinn des ersten Transformers-Films und hatte in der 3. Staffel von iZombie einen wiederkehrenden Part.

: Von Sense8 ist in Andrew Caldwells Filmographie keine Spur zu entdecken. Dafür stolperte er durch den Wahnsinn des ersten Transformers-Films und hatte in der 3. Staffel von iZombie einen wiederkehrenden Part. Ellen Hollman: In der blutigen Historienserie Spartacus zeigte sich Ellen Hollman als Saxa von ihrer kriegerischen Seite. Danach spielte sie viele kleine TV-Rollen. Sie ist das neuste Mitglied im Cast von Matrix 4.

Wo sind Laurence Fishburne und Hugo Weaving in Matrix 4?

Zwei große Namen fehlen in dieser Liste. Auf der einen Seite ist da Laurence Fishburne, dessen Morpheus ein fester Bestandteil der ursprünglichen Matrix-Trilogie ist. Wie bereits weiter oben erwähnt, legen diverse Gerüchte jedoch nahe, dass wir in Matrix 4 einen jungen Morpheus sehen werden.

Auf der anderen Seite fehlt Hugo Weaving im Cast der Fortsetzung. Der Grund ist bekannt: Terminprobleme haben dafür gesorgt, dass er nicht als Agent Smith zurückkehren konnte. Denkbar wäre dennoch, dass die Figur in Teil 4 auftaucht. Immerhin könnte sie als Programm auch eine andere Form - sprich einen anderen Körper - annehmen.

Matrix 4 startet in Deutschland am 20. Mai 2021 in den Kinos. Da aufgrund des Coronavirus die Dreharbeiten unterbrochen wurden, bleibt abzuwarten, ob dieser Termin wirklich eingehalten werden kann.

