Netflix schießt Fantasy-Serie nach nur 2 Staffeln ab – die Fans machen dem Streaming-Dienst schwere Vorwürfe

Der Cliffhanger der 2. Staffel Warrior Nun wird nicht mehr aufgelöst. Netflix hat die Fantasy-Serie jetzt abgesetzt und Fans attackieren den Streaming-Dienst mit einem konkreten Vorwurf.

Vor zwei Jahren endete die Fantasy-Action-Serie Warrior Nun auf Netflix mit einem heftigen Cliffhanger. Jetzt steht fest, dass dieses offene Ende niemals aufgelöst wird. Warrior Nun wurde laut Variety von dem Streaming-Dienst nach zwei Staffeln abgesetzt. Fans haben sich direkt dazu geäußert und machen Netflix schwere Vorwürfe.

Fans nennen LGBTQ+-Aspekt von Warrior Nun als Grund für Netflix-Absetzung

Auf Twitter gibt es einige Posts von Fans der Netflix-Serie, die den LGBTQ+-Aspekt von Warrior Nun als Grund für die Absetzung nennen. Zwei Figuren aus der Serie sind lesbisch und bisexuell. Als Vergleich werden außerdem andere, frühzeitig abgesetzte Serien mit LGBTQ+-Thematik herangezogen:

Wisst ihr, was diese Serien gemeinsam haben? Sie wurden alle abgesetzt, sie haben alle eine lesbische Repräsentation und sie werden alle von Frauen angeführt. Das ist Netflix #WarriorNun #SaveWarriorNun

Die Absetzung von Warrior Nun ist so enttäuschend. Ich hasse es, dass es an dieser Stelle auch nicht überraschend ist. LGBTQ+, BIPOC und sogar von Frauen angeführte Serien werden wohl an einem höheren (und anscheinend unerreichbaren) Standard gemessen. Dasselbe Publikum sollte dies nicht jedes Mal 👏 durchleben müssen

Ich frage mich, was all diese Serien gemeinsam haben...

warrior nun war 3 Wochen … DREI verdammte Wochen in den Top Ten weltweit und konkurrierte mit Wednesday und anderen Serien, die MONATE und MONATE an Werbung hatten. Warrior Nun hatte NULL. und ratet, welche Serie abgesetzt wurde? und ratet mal, welche einen lesbischen und einen bisexuellen Charakter hatte?

Wie gewohnt hat Netflix die Absetzung der Serie nicht kommentiert.

