Der nächste Horror-Hype? Neuer Trailer ist rätselhafter als Get Out und Wir

Der neuste Trailer zu Antebellum untermauert unseren bisherigen Eindruck des Projekts: Hier haben wir es mit einem der ambitioniertesten Horrorfilme des Jahres zu tun.

Eigentlich hätte Antebellum bereits im April in den Kinos starten sollen. Aufgrund des Coronavirus wurde der Horrorfilm mit Janelle Monáe in der Hauptrolle jedoch verschoben. Der neuste Trailer beweist dafür einmal mehr: Dieses Projekt sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Hier versteckt sich eine wahrlich aufwühlende Geschichte.

Im Mittelpunkt dieser Geschichte befindet sich die von Janelle Monáe verkörperte Schriftstellerin Veronica Henley, die im Amerika der Gegenwart ein recht idyllisches Leben führt. Doch plötzlich findet sie sich auf einer Baumwollplantage wieder - und zwar zu jener Zeit, als sich der Amerikanische Bürgerkrieg anbahnte.

Der Antebellum-Trailer beschwört Horror und Mystery

Daraus ergibt sich dann auch der Titel des Films: Mit Antebellum wird die Zeit vor der dem Sezessionskrieg beschrieben, der von 1861 bis 1865 tobte. Doch wie gelangt Veronica Henley in diese prägende Zeit der amerikanischen Geschichte? Diese und mehr Fragen wirft der neue und ziemlich furiose Trailer zu Antebellum auf.

Schaut den Trailer zu Antebellum:

Antebellum - Trailer (English) HD

Offenbar haben wir es hier mit einer Zeitreise oder mindestens einer Parallelwelt zu tun. Antebellum scheint neben seinen Mystery- und Horrorelementen auch auf politischen Subtext und setzen und steht damit in einer Reihe mit Filmen wie Get Out und Wir. Tatsächlich waren auch zwei der Produzenten bei mindestens einem der genannten Werken beteiligt.



Janelle Monáe verirrt sich erneut in Geheimnissen

Geschrieben und inszeniert wurde der Film derweil von Gerard Bush und Christopher Renz, die hiermit ihr Kinodebüt abliefern. Zuvor haben sie vor allem Kurz- und Musikfilme gedreht. Antebellum könnte somit ein wichtiger Film im Werdegang des Regie-Duos werden. Rätsel- und Diskussionspotentiel ist zumindest reichlich vorhanden.

Darüber hinaus punktet Antebellum mit einer starken Hauptdarstellerin. Janelle Monáe beeindruckte schon in Moonlight und Hidden Figures. Zuletzt trat sie in die Fußstapfen von Julia Roberts und führte das Ensemble von Amazons Mystery-Serie Homecoming an, der mit all ihren Geheimnissen nun einer perfekten Steilvorlage für Antebellum gleicht.

In den USA hat Antebellum bereits einen neuen Kinostart erhalten. Am 21. August 2020 soll der Film die große Leinwand erobern. Wie das in hierzulande aussieht, ist momentan unklar. Tobis hat bisher kein neues Datum bekannt gegeben.

