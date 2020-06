Horror in Serie: Lovecraft Country bringt Star Wars- und Get Out-Macher zusammen

Jordan Peele und J.J. Abrams bringen Lovecraft County als Serie zu HBO. Der Trailer verspricht nicht nur ein Horror-, sondern auch ein Serien-Highlight 2020.

Mit der Stephen King-Verfilmung The Outsider hatte HBO erst vor ein paar Monaten eine ziemlich starke Horrorserie zu bieten. Doch damit ist das Repertoire des US-amerikanische Kabelsender noch lange nicht erschöpft. Im Gegenteil: Der neue Trailer zu Lovecraft Country stellt ein weiteres Serien-Highlight in Aussicht.

Basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von Matt Ruff erzählt die Geschichte vom 25-jährigen Atticus Black (Jonathan Majors), der in den 1950er Jahren zusammen mit der Künstlerin Leti (Jurnee Smollett-Bell) und seinem Onkel George (Courtney B. Vance) durch die USA reist, um seinen vermissten Vater zu finden.

Lovecraft Country entführt ins finstere Herz der USA

Die Reise verwandelt sich jedoch schon bald in einen Horrortrip - nicht nur aufgrund unheimlicher Erscheinungen, sondern ebenfalls aufgrund des Rassismus, der das Land und seine Menschen beherrscht. Fortan tun sich erschreckende Abgründe auf, die von Horrorautor H.P. Lovecraft, auf den sich der Titel der Serie bezieht, vermutlich nicht besser in Worte hätte fassen können.

Schaut den Trailer zu Lovecraft Country:

Hinter dem Projekt stecken einige spannende Namen. Misha Green, Co-Schöpferin der aufwühlenden Serie Underground über die Sklaverei im Amerika des 19. Jahrhunderts, entwickelte das Konzept der Serie, die als Anthologie angelegt ist. Sprich: Jede Staffel soll eine eigene Geschichte erzählen, den zentralen Themen aber dennoch verbunden bleiben.

Get Out-Macher trifft Star Wars-Macher auf HBO

Produziert wird Lovecraft Country von Jordan Peele, der sich durch exquisite Horrorfilme wie Get Out und Wir als Meister darin entpuppte, Genre-Elemente mit dem rassistischen Schrecken in den USA zu verbinden. Zudem ist Star Wars-Regisseur J.J. Abrams mit seiner Produktionsfirma Bad Robot beteiligt, was bedeutet, dass wir uns auf einige Geheimnisse freuen dürfen.

Michael K. Williams tritt als Atticus' Vater in der 1. Staffel von Lovecraft Country in Erscheinung. Ursprünglich sollte auch Elizabeth Debicki, die demnächst in Christopher Nolans Sci-Fi-Blockbuster Tenet zu sehen ist, eine Rolle übernehmen. Später wurde sie jedoch durch Abbey Lee ersetzt.

Lovecraft County startet im August in den USA auf HBO. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, ist aktuell noch unklar. Wie bei anderen HBO-Serien ist aber von einer zeitnahen Veröffentlichung auf Sky Ticket zu rechnen.



