Der nächste Fantasy-Hype? Die riesige Welt von Elden Ring, an der schon der Game of Thrones-Autor beteiligt war, soll zum Film werden

Der nächste große Fantasy-Kracher könnte schon bald auf uns zukommen. Das populäre Videospiel Elden Ring wird laut Macher für eine Film-Adaption gehandelt.

Fantasy-Koryphäe George R.R. Martin hat nicht nur die Welt von Game of Thrones und House of the Dragon erschaffen, er ist auch an einer anderen Story beteiligt, die die Videospielwelt in den letzten Jahren im Sturm erobert hat.

Die Rede ist von Elden Ring, dem beliebten Fantasy-RPG, das 2022 erschien und sich bereits 25 Millionen Mal verkaufte. Laut Entwicklerstudio können Fans nun auf eine Filmadaption des beliebten Stoffes hoffen.

Elden Ring-Macher stellt Fantasy-Verfilmung in Aussicht

Elden Ring wurde vom japanischen Entwicklerstudio From Software in Zusammenarbeit mit George R.R. Martin erschaffen. Studio-Präsident Hidetaka Miyazaki, der bei dem Spiel als Regisseur fungierte, erklärte gegenüber The Guardian (via VGC ), dass bereits Interesse an einer Verfilmung geäußert wurde:

Ich sehe keinen Grund, einer alternativen Interpretation von Elden Ring entgegenzustehen, einem Film zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass ich oder From Software die Kenntnisse oder Fähigkeiten dazu haben, so etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Deshalb müsste es einen starken Partner geben.

From Software Elden Ring

Gleichzeitig würde Miyazaki die beliebte Fantasy-Welt für eine Verfilmung jedoch nicht leichtfertig aus der Hand geben:

Wir müssten eine Menge Vertrauen und Einigung darüber aufbauen, was wir damit erreichen wollen, aber es gibt auf jeden Fall Interesse.

Darum geht es im beliebten Fantasy-Spiel Elden Ring

In Elden Ring nehmen Spieler:innen die Rolle eines sogenannten Befleckten ein, deren Vorfahren aus dem Zwischenland ins Exil verbannt wurden. Als der Elden Ring zerstört wird, bekommen sie die Möglichkeit, das Reich zurückzuerobern, aus dem sie einst verstoßen wurden.

Erst am vergangenen Freitag, dem 21. Juni 2024 wurde mit Shadow of the Erdtree eine Erweiterung des beliebten Spiels veröffentlicht. Auch wenn Miyazaki andere Erweiterungen bisher ausschloss, soll er die Tür für eine mögliche Fortsetzung offengelassen haben. Somit gäbe es hier eine riesige Fantasy-Welt zu ergründen, die reichlich Stoff für gleich mehrere Filme (oder Serien) bieten würde.

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer “Staffel der Bösewichte” nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.