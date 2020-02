Der neue Captain America: Alles über The Falcon and the Winter Soldier

Das Erbe von Captain America lebt in der Disney+-Serie The Falcon and the Winter Soldier weiter. Wir haben alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Das Marvel Cinematic Universe expandiert im Rahmen von Phase 4 nicht nur im Kino, sondern auch auf Disney+. Der Streaming-Dienst ist seit November 2019 der Heimathafen sämtlicher Filme und Serien, die unter dem Dach von Disney entstehen. Noch in diesem Jahr wird auch die MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier dazugesellen.

Aus diesem Grund haben wir die wichtigsten Informationen zusammengetragen, um euch eine Übersicht davon zu geben, was mit der Serie auf euch zukommt. Sobald weitere Details eintreffen, werden wir den Artikel aktualisieren, damit ihr immer auf dem neusten Stand seid.

Wovon handelt The Falcon and the Winter Soldier?

Im Mittelpunkt von The Falcon and the Winter Soldier befinden sich die titelgebenden Helden, namentlich Falcon aka Sam Wilson und Winter Soldier aka Bucky Barnes. Die Geschichte setzt nach den Ereignissen von Avengers 4: Endgame ein, was bedeutet, dass Falcon zu diesem Zeitpunkt bereit der Träger des Vibranium-Schildes ist, das er von Captain America überreicht bekommen hat.

Wer gehört zum Cast von The Falcon and the Winter Soldier?

Der Cast von The Falcon and the Winter Soldier setzt sich aus vielen bekannten, aber auch ein paar neuen Namen zusammen, allen voran Anthony Mackie und Sebastian Stan, die bereits in mehreren MCU-Filmen zu sehen waren.

Anthony Mackie als Sam Wilson aka Falcon



Sebastian Stan als Bucky Barnes aka Winter Soldier



Daniel Brühl als Baron Helmut Zemo



Emily VanCamp als Sharon Carter

Wyatt Russell als John Walker aka U.S. Agent

Zudem wurden bisher Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa und Noah Mills in noch unbekannten Rollen gecastet.

Wer steckt hinter The Falvon and the Winter Soldier?

Schöpfer der Serie ist Malcolm Spellman, der vor allem als Drehbuchautor bei der FOX-Serie Empire auf sich aufmerksam gemacht hat. The Falcon and the Winter Soldier ist die erste Produktion, die er als Head-Writer betreut. Inszeniert werden alle sechs Episoden der 1. Staffel von Kari Skogland, die bisher hauptsächlich im Fernsehen arbeitete und bei Serien wie The Handmaid's Tale, The Walking Dead und The Loudest Voice Regie führte.

Gibt es schon einen Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier?

Beim Super Bowl 2020 wurden (zusammen mit Loki und WandaVision) die ersten bewegten Bilder aus The Falcon and the Winter Soldier veröffentlicht, der neben Falcon und Winter Soldier auch einen ersten Blick auf die Rückkehr von Bösewicht Zemo freigibt. Außerdem können wir für den Bruchteil einer Sekunde U.S. Agent erhaschen, der offenbar mit Falcon um die Nachfolg Captain America konkurriert.

Wann und wo startet The Falcon and the Winter Soldier?

Bisher ist noch kein konkretes Startdatum bekannt. Aller Voraussicht nach wird The Falcon and the Winter Soldier aber im Herbst 2020 auf Disney+ seine Premiere feiern. In Deutschland geht der Streaming-Dienst am 24. März 2020 an den Start.

Welche MCU-Serien kommen noch auf Disney+?

Neben The Falcon and the Winter Soldier erwartet uns in Zukunft auch eine MCU-Serie mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle, die sich um die Abenteuer von Loki dreht. Dazu kommt WandaVision rund um Scarlet Witch und Vision sowie ein Hakweye-Ableger mit Jeremy Renner als Bogenschütze. Weiterhin sind aktuell Serien zu She-Hulk, Moon Knight und Mrs. Marvel und die Animationsserie What If...? geplant.

Was erwartet ihr euch von The Falcon and the Winter Soldier?