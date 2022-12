Der neue Film des Inception-Machers: Erster Trailer für Christopher Nolans Oppenheimer deutet Explosionsinferno an, das Michael Bay zittern lassen dürfte

2023 startet der neue Christopher Nolan-Film im Kino. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer zu Oppenheimer über den Erfinder der Atombombe schauen. Viele Explosionen sind garantiert.

Nach dem abgefahrenen Action-Mindfuck Tenet schaltet Christopher Nolan wohl wieder ein paar Gänge runter. Sein neuster Film ist von der wahren Geschichte rund um J. Robert Oppenheimer und die Entstehung der ersten Atombombe inspiriert. Gespielt wird die Hauptfigur von Cillian Murphy, mit dem Nolan schon häufiger drehte.

Vor dem Kinostart im Juli 2023 ist jetzt der erste lange Trailer zu Oppenheimer erschienen. Ihr könnt euch direkt hier das Video anschauen, das ein moralisch verzwicktes Explosionsinferno teast. Da dürfte selbst Transformers-König Michael Bay neidisch werden.

Hier ist der erste Trailer zu Christopher Nolans Oppenheimer auf Deutsch:

Oppenheimer - Trailer (Deutsch) HD

Nolan hat für Oppenheimer Atombomben-Explosion ohne CGI nachgestellt

Oppenheimer soll ein Mix aus Biopic, Kriegsfilm und Thriller werden. In der Handlung geht es vor allem um das moralische Dilemma des Baus einer so gefährlichen Waffe wie die Atombombe. Während Murphys Protagonist von der Konstruktion überzeugt ist, gerät Robert Downey Jr. in der Rolle der historischen Persönlichkeit Lewis Strauss als Mitglied der Atomenergiebehörde der USA mit der Hauptfigur aneinander.



In einem aktuellen Variety -Interview sprach Nolan über den Oppenheimer-Dreh und verriet, dass er den allerersten Atombomben-Test im Film ohne CGI-Effekte nachstellen ließ. Der gewohnt obsessive Technik-Perfektionismus des Meisterregisseurs dürfte sich also auch wieder bei seinem neusten Film bemerkbar machen.

Ab dem 20. Juli können wir uns alle selbst davon überzeugen. Dann startet Christopher Nolans Oppenheimer in den deutschen Kinos.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.