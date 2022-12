Erstes Bild von Robert Downey Jr. in Christopher Nolans Atombomben-Film zeigt den Iron Man-Star in komplett ungewohnter Rolle

Oppenheimer wird eins der großen Kinoereignisse des kommenden Jahres. Marvel-Star Robert Downey Jr. spielt eine Rolle, die sich stark von Iron Man unterscheidet und doch Parallelen aufweist.

Jahrelang widmete sich Robert Downey Jr. allein dem Marvel Cinematic Universe und Iron Man. Er brachte kaum andere Projekte in die Kinos. Nach seinem MCU-Ausstieg tat er sich mit einem der größten Regisseure der Gegenwart zusammen: Tenet- und Interstellar-Macher Christopher Nolan. Nächstes Jahr kommt ihr gemeinsamer Film Oppenheimer in die Kinos. Ein Teaser zum History-Thriller existiert bereits (oben eingebunden). Dort allerdings war Robert Downey Jr. nicht zu sehen. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht .

Erste Bilder von Robert Downey Jr. als Atombomben-Gegner Lewis Strauss

Downey Jr. gehört einem extrem hochwertigen Cast an. In Oppenheimer sind neben ihm auch Nolan-Liebling Cillian Murphy in der Hauptrolle, Emily Blunt, Matt Damon und Florence Pugh zu sehen. Robert Downey Jr. zeigt sich in dem historischen Setting komplett verwandelt. (Bild 3)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wen spielt Robert Downey Jr. in Oppenheimer?

Oppenheimer rekapituliert reale Ereignisse und wird als Mischung aus Kriegsfilm und Biopic umschrieben. Die Handlung fokussiert sich auf den Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer und die Entstehung der ersten Atombombe. RDJ verkörpert die historische Figur Lewis Strauss, die 1946 wurde in die Atomenergiebehörde der USA berufen wurde. Dort geriet der Politiker mit Oppenheimer aneinander.

RDJs erste richtig große Rolle seit Iron Man dreht sich also wieder um Kriegs- und Rüstungsindustrie und den Einsatz von Waffen. Diesmal allerdings unter deutlich ernsteren Vorzeichen.

Wann kommt Oppenheimer in die Kinos?

Oppenheimer startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos, wird also als Sommerblockbuster positioniert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.