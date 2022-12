Dreht der Inception-Macher jetzt durch? Das Internet lacht über Christopher Nolans Atombomben-Perfektionismus

Inception-Macher Christopher Nolan ist der Look seiner Effekte wichtig. Für Oppenheimer hat er eine Atombombenexplosion nachgestellt und sorgt damit für humorvollen Aufruhr.

Inception-Macher Christopher Nolan ist bekannt dafür, extrem weit für gute praktische Effekte zu gehen. Für Tenet ließ er etwa einen echten Jumbo-Jet in ein Flughafen-Foyer krachen. Und jetzt hat er eine Atombomben-Explosion nachgestellt. Fans kriegen sich im Netz vor lauter Lachen nicht mehr ein.

Netzt lacht über Christopher Nolans Perfektionismus: Dreht der Inception-Macher durch?

Grundlage ist ein Variety -Interview Nolans zu seinem kommenden Film Oppenheimer, der ein Schlaglicht auf den Atombomben-Miterfinder Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) wirft. Er sagte:

Den Trinity-Test [den ersten Atombomben-Test] ohne CGI nachzustellen war eine große Herausforderung. Mein Visual Effects Supervisor [...] überlegte, wie wir die visuellen Effekte im Film praktisch umsetzen können.

Selbstverständlich hat Nolan den Trinity-Test nicht mit einer echten Atombombe nachgestellt. Aber mit Hinblick auf seinen Ruf als obsessiver Effekt-Perfektionist lässt sich die humorvolle Fan-Reaktion durchaus verstehen.

Sie lachen etwa darüber, dass Nolan für Oppenheimer "ein paar Tausend Statisten weggebombt" habe und "dem Studio erklären [musste], warum es ok ist, am Set eine echte Atombombe zu zünden". Ein Fan vergleicht den Regisseur in seinem Perfektionsmus gar mit Thanos, da er "Alle Menschen auf der Erde umbringen [will], um eine Atombombenexplosion ohne CGI zu zeigen".

Wann kommt Christopher Nolans Oppenheimer ins Kino?

Ob sich der ganze Aufwand Nolans gelohnt hat, werden wir leider erst einiger Zeit erfahren. Oppenheimer erscheint am 20. Juli 2023 im Kino. Neben Murphy steht unter anderem Robert Downey Jr. vor der Kamera.

Was haltet ihr von der Reaktion auf Nolans Aussagen?