Der neue Platz 1 bei Netflix gehört zu einem Franchise mit 5 Filmen und 2 Serien – und Nachschub ist im Anmarsch

Eine beliebte Netflix-Serie ist in ihrer 6. Staffel zurückgekehrt und hat sich an die Spitze der aktuellen Netflix-Charts gesetzt. Wer die 5 neuen Folgen Cobra Kai schon gesehen hat, kann weitere Filme und Serien streamen.

Während Madame Web trotz ihres Rufs als Superhelden-Flop die Netflix-Filme dominiert, hat sich am Wochenende bei der Top 10 der Serien ein Neuzugang an die Spitze gesetzt – beziehungsweise die neue Staffel eines langjährigen Hits: Cobra Kai ist mit Staffel 5 zurück und das wollen viele sehen.

Cobra Kai ist aktuell die Nummer 1 bei den Netflix-Serien

40 Jahre nach dem ersten Karate Kid-Film startete die späte Sequel-Serie Cobra Kai jetzt in ihr Serien-Finale von Staffel 6. Die Kinderdarsteller der 1980er, Ralph Macchio und William Zabka, kehren in der Serie als Erwachsene zurück, um im Karate-Krieg um das beste Dojo zu buhlen. Mit einer neuen Generation sportbegeisterter Kids treffen sie auf alte Bösewichte und bereiten sie sich in Staffel 6 auf ihr vielleicht größtes Turnier vor: das Sekai Taikai.

Netflix Cobra Kai Staffel 6

Auch wenn die dreigeteilte 6. Staffel die letzte bei Netflix sein wird, ist die Geschichte von Cobra Kai danach aber noch nicht zu Ende. Sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft halten weitere Unterhaltung zu Daniel LaRusso und Co. bereit.

Folgende 6 Filme und 2 Serien gehören zum Karate Kid-Franchise von Cobra Kai

Das "Miyagiverse" besitzt aktuell 5 Filme und 2 Serien – und hat weitere filmische Zukunftspläne. Wer sich am Bildschirm in das Kampfsport-Franchise vergraben will, hat also reichlich Futter. Bei Netflix gibt es neben der Serie Cobra Kai die ersten zwei Filme zu streamen. Wer alle vergangenen Kinoabenteuer schauen will, kann das bei MagentaTV tun.

Alle Karate Kid-Filme: 5 gibt es, 1 weiterer ist in Planung

Das sind die 2 Karate Kid-Serien:

The Karate Kid (1989), Animationsserie mit 1 Staffel à 13 Episoden

(1989), Animationsserie mit 1 Staffel à 13 Episoden Cobra Kai - Staffel 1-6 (2018-25)

Wann geht Cobra Kai Staffel 5 weiter?

Netflix hat die finale 6. Staffel von Cobra Kai auf 3 Teile aufgespalten:

Die ersten 5 Episoden von Teil 1 sind gerade am 18. Juli 2024 gestartet.

Teil 2 kommt am 28. November 2024 mit weiteren fünf Folgen.

mit weiteren fünf Folgen. Anschließend hat Teil 3 einen noch unbekannten Start im Jahr 2025 für die allerletzten fünf Episoden.

Podcast mit Cobra Kai: Die 15 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Serien-Highlights im Juli umfassen Gladiatoren-Kämpfe bei Amazon Prime ebenso wie Netflix’ heiß erwartete Rückkehr der finalen Staffel Cobra Kai. Außerdem bekommt Natalie Portman eine eigene Serie und Grey’s Anatomy ist wieder da.