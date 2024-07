Heute neu bei Netflix: Die Finalstaffel von Cobra Kai kommt zur perfekten Zeit, aber es gibt einen Haken

Die erste Hälfte der 6. und gleichzeitig letzten Staffel von Cobra Kai geht heute bei Netflix an den Start. Wie werden sich Johnny, Daniel-san und die Kids beim Karate-Weltturnier Sekai Taikai schlagen?

Bei Netflix geht heute die Finalstaffel der Karate Kid-Serie Cobra Kai online. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Am 18. Juli 2024 werden vorerst fünf Folgen veröffentlicht, denn die 6. Season ist dreigeteilt.

Die Teile 2 und 3 der Finalstaffel werden am 28. November 2024 und irgendwann kommendes Jahr nachgeliefert. Bis zum großen Finale dauert es also noch ein Weilchen, das Timing könnte aber nicht besser sein. Denn im Sommer 1984 feierte vor fast genau 40 Jahren feierte der Originalfilm Premiere.

Cobra Kai Staffel 6 auf Netflix: Das erwartet uns in der Finalstaffel

Im gemeinsamen Statement der Producer wurde "die bisher größte Cobra Kai-Staffel" als Abschluss versprochen – und weitere Abenteuer im sogenannten Miyagiverse seien nicht ausgeschlossen. Doch was erwartet uns unmittelbar in Staffel 6?

Netflix Cobra Kai

Die Schurken-Senseis John Kreese (Martin Kove) und Terry Silver (Thomas Ian Griffith) wurden am Ende der 5. Staffel von Daniel LaRusso (Ralph Macchio) und Johnny Lawrence (William Zabka) bezwungen und vertrieben. Nun müssen die Kids aus dem Miyagi-Do (Xolo Maridueña, Mary Mouser etc.) sich beim prestigeträchtigen Karate-Weltturnier Sekai Taikai beweisen. Und das gegnerische Dojo wird die letzte Niederlage nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Allerdings ist seit Silvers Niederlange ein Machtvakuum enstanden.



Dexter-Star C.S. Lee spielt neuerdings den koreanischen Martial-Arts-Meister Kim Sung-yung, der als Begründer der skrupellosen Cobra Kai-Philosophie gilt und seit der damaligen Filmreihe nur erwähnt wird. Ist er noch rücksichtsloser als seine Enkelin Kim Da-eun (Alicia Hannah-Kim)? Und vielleicht sogar der Endboss der Serie?

Wie viele Folgen bleiben uns noch von Cobra Kai?

Insgesamt stehen 15 abschließende Episoden in der 6. und letzten Staffel von Cobra Kai auf dem Programmplan – je fünf pro Teil. Die englischen Originaltitel der ersten fünf Folgen sind bereits bekannt:

Folge 1: Peacetime in the Valley

Folge 2: The Prize

Folge 3: Sleeper

Folge 4: Underdogs

Folge 5: Best of the Best





Schaut hier den deutschen Trailer zur 6. Cobra Kai-Staffel:

Cobra Kai - S06 Teil 1 Trailer (Deutsch) HD

Wird Hillary Swank in Staffel 6 von Cobra Kai mitspielen?

Cobra Kai war bisher sehr gut darin, die Stars der vier Karate Kid-Filme zu versammeln. Nur eine doppelte Oscarpreisträgerin macht sich bisher rar und wurde auch nicht offiziell für die Finalstaffel angekündigt: Hilary Swank. Sollte der Star aus Karate Kid IV – Die nächste Generation doch noch überraschend auftauchen, wäre das nicht nur der größte Casting-Coup der Serie, sondern auch die größtmögliche Überraschung für die Fans. Denn Swank selbst dementierte in der Zwischenzeit ihre Involvierung (via Collider ):

Ich glaube nicht, dass ich [dabei bin] leider. Ich weiß. Es ist die Nummer eins Frage, die ich im Moment bekomme. Meistens fragen Leute mich 'Wie ist es, mit Clint Eastwood zusammenzuarbeiten?' Aber ich glaube 'Wirst du in Cobra Kai mitspielen?' hat das beinahe überholt.

Swanks Filmfigur Julie Pierce trainierte in der Daniel-losen Fortsetzung von 1994 unter Mr. Miyagi (Pat Morita). Für die Schauspielerin war es die erste Hauptrolle in einem Film.