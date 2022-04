Der neue Spider-Man-Film spielt in 6 Universen und hat 240 Marvel-Figuren

Marvel-Fans warten auf den heiß erwarteten Spider-Man: Across the Spider-Verse noch lange. Dafür soll sein Anzahl an Personen und Parallel-Universen jeden rahmen sprengen.

Spider-Man: A New Universe ist der beste Spider-Man-Film der letzten Jahre. Der unglaubliche fesselnde und künstlerisch einzigartige Animationsfilm soll mit Spider-Man: Across the Spider-Verse fortgesetzt werden. Und der soll in Sachen Dimension den Vorgänger um Längen übertreffen.

Marvel-Bombast: Spider-Man-Nachfolger besitzt riesige Anzahl an Figuren und Universen

Das verrieten nun die Macher Christopher Miller und Phil Lord auf der Cinema Con in Las Vegas, wie Erik Davis (Fandango) berichtet.

"Die Fortsetzung ist viel, viel größer als der letzte Film. Es ist die größte Crew eines Animationsfilms überhaupt", zitiert er Miller. "Dieser Film hat 240 Figuren. Der erste Film hatte 40. Er spielt in 6 Universen."



Schon der erste Teil geizte dank Multiversum nicht an Rollen. Dass der Nachfolger diese Zahl um das 6-fache erweitert, klingt unglaublich. Aber es funktioniert offenbar. Davis konnte bereits die ersten 15 Minuten des Films sehen und ist begeistert (via Twitter).

Wann kommt das Marvel-Spektakel Spider-Man: Across the Spider-Verse in die Kinos?

Bis die anderen Fans in denselben Genuss kommen, wird es leider noch dauern. Spider-Man: Across the Spider-Verse wird erst am 2. Juni 2023 im Kino veröffentlicht. Ursprünglich war er für Oktober 2022 eingeplant.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

Freut ihr euch auf Spider-Man: Across the Spider-Verse?