Der neue Thanos kommt: Diese Woche beginnt eine komplett neue Marvel-Phase

Diese Woche steht ein historisches Ereignis im Marvel Cinematic Universe bevor: Ant-Man and the Wasp: Quantumania eröffnet Phase 5 und bringt Bösewicht Kang auf die Leinwand.

Das erste große Marvel-Projekt 2023 steht vor der Tür: Am Mittwoch startet Ant-Man and the Wasp: Quantumania in den deutschen Kinos und sorgt für ein Blockbuster-Spektakel, das für Marvel-Fans gleich aus mehreren Gründen spannend ist. Mit einer gewöhnlichen Fortsetzung haben wir es hier nicht zu tun, im Gegenteil!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist der Startschuss von Phase 5 des Marvel Cinematic Universe. Der Film legt somit den Grundstein für die MCU-Filme und -Serien der nächsten zwei Jahre. Darüber hinaus befinden wir uns nun mitten in der Multiverse-Saga, die sich insgesamt aus drei Phasen (Nr. 4, 5 und 6) zusammensetzt.

Ant-Man 3 eröffnet Phase 5 des Marvel Cinematic Universe

In diesem Zuge stellt uns Ant-Man and the Wasp: Quantumania den nächsten großen Bösewicht vor, der ähnlich wie Thanos über mehrere Marvel-Abenteuer hinweg aufgebaut wird. Er heißt Kang der Eroberer. Genau genommen haben wir seinen ersten Auftritt bereits gesehen: Im Finale der 1. Staffel von Loki tauchte er auf.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania schauen:

Kang der Eroberer ist ein zeitreisender Bösewicht, der sich bestens im Multiversum auskennt und sehr daran interessiert ist, dass der eine wahre Zeitstrahl geschützt wird. Gespielt wird er von Jonathan Majors. Dass Kang früher oder später auch auf die Avengers trifft, ist dank Avengers 5: The Kang Dynasty in Stein gemeißelt.

Alle Filme in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe:

Neben den Kinofilmen gehören zu Phase 5 mehreren Serien. Diese werden bei Disney+ veröffentlicht. Konkrete Startdaten stehen allerdings noch nicht fest. Da schon letztes Jahr ein Trailer zu Secret Invasion enthüllt wurde, ist davon auszugehen, dass die von Nick Fury angeführte Serie als Erstes eintrifft.

Alle Serien in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe:

Hier könnt ihr den Trailer zu Secret Invasion schauen:

Wenn alles nach Plan läuft, erwarten uns in Phase 5 sechs Filme und sieben Serien. Damit ihr nicht den Überblick verliert, sind wir alle erschienen und geplanten MCU-Phasen nochmal aufgelistet. Der Masterplan von Marvel-Chef Kevin Feige reicht bis ins Jahr 2026.

Alle Phasen des Marvel Cinematic Universe:

Der Masterplan von Marvel-Chef Kevin Feige reicht bis ins Jahr 2026. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Vorerst dürfen wir uns auf Kang und das zweite Kapitel der Multiverse-Saga freuen.

