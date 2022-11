Ant-Man 3 mit dem neuen Thanos: Alle Infos zu Trailer, Handlung, Cast und Kinostart von Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist der erste Film in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe. Hier erfahrt ihr alles über die Fortsetzung mit Paul Rudd und Evangeline Lilly.

Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania beginnt das zweite große Kapitel von Marvels Multiverse-Saga, was gleichzeitig auch der Startschuss der fünften MCU-Phase ist. Ant-Man 3 entführt in den Quantum Realm und bringt den nächsten Thanos auf die große Leinwand. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur Fortsetzung.

Wann startet Ant-Man 3 im Kino?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania startet am 17. Februar 2023 in den deutschen Kinos. Es ist der erste MCU-Film, der 2023 veröffentlicht wird und insgesamt das 31. Film aus dem gesamten Franchise. Es ist davon auszugehen, dass der Ant-Man 3 wenige Monate nach seinem Kinostart bei Disney+ als Stream erscheint.

Gibt es schon einen Trailer zu Ant-Man 3?

Ja, Ende Oktober 2022 wurden die ersten bewegten Bilder aus Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Internet veröffentlicht, nachdem bereits auf der San Diego Comic-Con ein Trailer gezeigt wurde. Macht euch auf ein abgefahrenes Abenteuer gefasst, das uns einige verborgene Winkel des MCU zeigt, die wir noch nie zuvor gesehen haben.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer (English) HD

Wer gehört zum Cast von Ant-Man 3?

Der dritte Ant-Man-Film bringt viele vertraute Gesichter zurück, die wir entweder in einem der zwei vorherigen Teilen oder einem anderen MCU-Projekt gesehen haben.

Moment, Kathryn Newton als Cassie Lang?

Gut beobachtet: Kathryn Newton war noch nie im MCU zu sehen. Stattdessen wurden Cassie Lang, Scott Langs Tochter, bisher von Abby Ryder Fortson und Emma Fuhrmann gespielt. Newton ist u.a. aus Filmen wie Pokémon Meisterdetektiv Pikachu und Lady Bird sowie den Serien Big Little Lies und The Society bekannt.

© Disney Ant-Man and the Wasp: Quantumania

So wichtig wie in Ant-Man and the Wasp: Quantumania war Cassie noch nie. Zum ersten mal sehen wir die Figur als Superheldin Stature. Damit wäre das nächste Mitglied für die Young Avengers gefunden, sollte sich Marvel Studios jemals dazu entschließen, einem entsprechenden Projekt grünes Licht zu geben.

Was muss ich vor Ant-Man 3 gesehen haben?

Bei Ant-Man 3 handelt es sich um keine direkte Fortsetzung der ersten zwei Teile. Vielmehr haben wir es mit einem MCU-Film zu tun, der – wie zuletzt auch Doctor Strange in the Multiverse of Madness – mit vielen anderen Projekten aus dem Franchise verbunden ist. Besonders die MCU-Serie Loki wird für Quantumania interessant.

© Disney Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Das hat einen einfachen Grund: In Loki bekommen wir den zeitreisenden Bösewicht Kang (Jonathan Majors) erstmals zu Gesicht, der aktuell als neuer Thanos aufgebaut wird. Über mehrere Filme und Serien hinweg stiftet Kang Unruhe im MCU, ehe er 2025 in Avengers 5: The Kang Dynasty für Angst und Schrecken sorgt.

Und was ist jetzt genau die Handlung von Ant-Man 3?

Die offizielle Inhaltsangabe, die von Disney in einer Pressemitteilung herausgegeben hat, verrät nicht allzu viel über die Handlung von Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Wir dürfen uns aber definitiv auf mehr Szenen im Quantum Realm freuen.

Die Superhelden-Partner Scott Lang (Paul Rudd) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) kehren zurück als Team und setzen ihre Abenteuer als Ant-Man und The Wasp fort. Zusammen mit Hopes Eltern Hank Pym (Michael Douglas) und Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) erforscht die Familie das Quantenreich, in dem sie auf seltsame, unbekannte Kreaturen stößt – und begibt sich auf ein Abenteuer, das sie über die Grenzen dessen hinausführt, was sie für möglich hielten.

Wie geht es nach Ant-Man 3 weiter?

Die nächsten MCU-Filmen stehen bereits in den Startlöchern. Am 3. Mai 2023 kommt Guardians of the Galaxy 3 in die Kinos, ehe am 26. Juli 2023 The Marvels die Geschichte von Captain Marvel und Co. fortsetzen. Für den Streaming-Dienst Disney+ sind 2023 derweil die Serien Secret Invasion, Echo, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos sowie neue Staffeln von What If...? und Loki geplant.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Ant-Man and the Wasp: Quantumania?