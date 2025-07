Der perfekte Squid Game-Ersatz streamt bei Amazon: Ein Must-See-Thriller mit tödlichem Rätsel

Squid Game-Fans müssten sich in diesem Thriller wie zu Hause fühlen: Unzählige Räume in einer unbekannten Location, knifflige Rätsel und tödliche Fallen stellen eine Gruppe auf die Probe.

Wer nach dem Finale von Squid Game nicht genug bekommen kann von spannenden Thrillern mit sozialkritischer Aussage und tödlichen Aufgaben, ist bei Cube an der richtigen Adresse. Dieser kanadische Indie-Film von 1997 ist längst Kult und hat ein ganzes Universum kubistischer Kabale nach sich gezogen.

Pflichtprogramm ist aber vor allem der erste Film von Vincenzo Natali, in dem eine entführte Gruppe Testpersonen als Team zusammenfinden muss, um zu überleben.

Thriller-Tipp für Squid Game-Fans: In Cube auf Amazon muss man Out of the Box denken

In Cube wachen mehrere Menschen in Räumen auf, die an jeder der sechs Seiten per Tür miteinander verbunden sind und Teil einer größeren Struktur darstellen. Sie wissen nicht, wie sie hier hergekommen sind, warum sie entführt wurden oder wozu sie hier sind. Bald schon finden sie aber heraus, dass manche der Räume mit tödlichen Fallen ausgestattet sind. Die einzige Hoffnung aufs Überleben besteht darin, zusammenzuarbeiten, den mathematischen Code zu knacken und den Ausgang zu finden. Doch der große Kubus scheint mysteriöser gestaltet zu sein, als die Gruppe zunächst ahnt.

Spannungen innerhalb der Gruppe sorgen für zusätzliche Gefahr. Der aggressive Cop Quentin (Maurice Dean Wint) reißt das Kommando an sich und hat nur wenig Geduld für die anderen. Dabei können die junge Mathematikerin Joan (Nicole de Boer) und der autistische Kazan (Andrew Miller) beim Entschlüsseln der rätselhaften Zahlen helfen, Rennes (Wayne Robson) ist als Entfesselungskünstler ganz in seinem Element und Bürohengst David (David Hewlett) hatte sogar etwas mit der Entstehung des Kubus zu tun. Besonders abgesehen hat Quentin es auf die Verschwörungstheoretikerin Dr. Holloway (Nicky Guadagni). Können sie ihre Differenzen überwinden bevor der wirre Würfel sie verschlingt?

Geistige Vorlage für dieses Kammerspiel in mehreren Kammern soll Alfred Hitchcocks Kriegsdrama Das Rettungsboot gewesen sein, das sich ebenfalls auf eine Location begrenzte.

Das erweiterte Cube-Universum

Der erste Cube-Film ist eine clevere kleine Produktion, die Fragen bezüglich kafkaesker gesellschaftlicher Systeme aufwirft, denen man ausgesetzt ist. Er holt enorm viel aus seinem überschaubaren Budget von lediglich 365.000 kanadischen Dollar raus und steht ganz hervorragend für sich. Doch dabei blieb es nicht.

Folgende Cube-Filme gibt es zusätzlich:

Laut Hollywood Reporter war 2015 auch ein englischsprachiges Reimagening namens Cubed angedacht, das aber nie produziert wurde.

Wo kann man den Thriller Cube streamen?

Den Cube-Originalfilm findet ihr aktuell bei Amazon Prime Video in der Flatrate und beim Amazon-Channel Lionsgate+ im Abo. Apple TV+ und der YouTube Store haben ihn auch als Leih- und Kauftitel.