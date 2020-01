Der Schlechteste der Trilogie: Star Wars 9 dominiert trotzdem die Kinos

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ist nach wie vor die Nummer eins am Box Office. Allerdings bleibt der Film weiter klar hinter seinen Vorgängern zurück.

Auch im neuen Jahr bleibt Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers an der Spitze der Kino-Charts. Allerdings dürfte es für J.J. Abrams' Abschluss der Skywalker-Saga immer schwieriger werden, an die Zahlen der beiden unmittelbaren Vorgänger anzuknüpfen. Kurz vor Weihnachten legte der Film den schlechtesten Start der aktuellen Trilogie der Sternensaga hin.

Nachfolgend sagen wir euch, wie sich Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers in der nordamerikanischen Heimat, Deutschland und weltweit konkret schlägt und was sonst noch los war an den Kinokassen.

Star Wars 9 in Nordamerika: Vorgänger sind kaum noch einzuholen

In Nordamerika (USA und Kanada) verteidigte Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers die Spitzenposition auch an seinem dritten Wochenende. Hierfür reichten dem Streifen Einnahmen in Höhe von von 33,7 Millionen US-Dollar, berichtet The Hollywood Reporter. Der Vorsprung auf den direkten Verfolger fiel jedoch knapp aus. Jumanji 2: The Next Level spielte 26,5 Millionen Dollar ein.

Star Wars 9 dürfte nach seiner Kinoauswertung relativ deutlich hinter den direkten Vorgängern zurückbleiben. In nordamerikanischen Lichtspielhäusern hat Der Aufstieg Skywalkers bis jetzt 450,8 Millionen Dollar eingespielt. Star Wars 8: Die letzten Jedi kam nach drei Wochenenden bereits auf knapp 517,22 Millionen Dollar, Star Wars 7: Das Erwachen der Macht gar auf rund 742,21 Millionen Dollar.

Weltweit setzte Star Wars 9 bisher 918,8 Millionen Dollar um. Auch hier klafft noch eine große Lücke zu Star Wars 8 (1,33 Milliarden Dollar) und eine noch weitaus größere zu Star Wars 7 (2,07 Milliarden Dollar). Letztlich dürfte es aber auch der neuste Teil des Franchises innerhalb der nächsten Wochen in den Club der Milliardäre schaffen.

Die Top 10 der nordamerikanischen Kino-Charts (in US-Dollar):

1. Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers (33,74 Millionen; insgesamt: 450,8 Millionen)



2. Jumanji: The Next Level (26,5 Millionen; insgesamt: 236,21 Millionen)



3. Little Women (13,58 Millionen; insgesamt: 60,02 Millionen)



4. The Grudge (11,3 Millionen; Neustart)



5. Die Eiskönigin 2 (11,29 Millionen; insgesamt: 449,88 Millionen)



6. Spione Undercover (10,08 Millionen; insgesamt: 46,73 Millionen)



7. Knives Out (9,03 Millionen; insgesamt: 130,26 Millionen)



8. Der schwarze Diamant (7,83 Millionen; insgesamt: 36,81 Millionen)



9. Bombshell (4,08 Millionen; insgesamt: 24,57 Millionen)



10. Cats (2,6 Millionen; insgesamt: 24,69 Millionen)



Auch deutsche Kinos sind weiter unter Einfluss der Star Wars-Macht

In Deutschland blieb Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers klar auf Rang eins. Laut Blickpunkt: Film strömten am Wochenende 600.000 Zuschauer vor die großen Leinwände. Hierzulande haben den Film bisher 4,5 Millionen Menschen gesehen. Den Silberplatz nahm ein weiterer Titel aus dem Hause Disney ein: Die Eiskönigin 2 schauten sich 355.000 Menschen an.

Hinter Star Wars 9 und Die Eiskönigin 2 holte Jumanji: The Next Level (337.000 Besucher) Bronze, während der erfolgreichste Neustart des Wochenendes in Form der Krimikomödie Knives Out von Star Wars 8-Regisseur Rian Johnson dank 229.000 Besuchern auf der Vier landete. Der letzte Platz in den hiesigen Top 5 holte die Romanverfilmung Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (160.000 Besucher).

