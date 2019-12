Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers legt schlechtesten Start der Trilogie hin

Erfolgreich und doch enttäuschend. Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers bleibt zum Start weit hinter den anderen Teilen der nun abgeschlossenen Trilogie zurück.

Eines vorweg: Auch Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers wird für Disney wohl kein Minusgeschäft werden. Nachdem das letzte Kapitel der Skywalker-Saga bereits etliche Kritiker enttäuschte, hat der Film zwar die Konkurrenz am ersten Wochenende pulverisiert. Gleichwohl legte der Abschluss der laufenden Trilogie den mit Abstand schlechtesten Start der dreiteiligen Reihe hin.

Nachfolgend sagen wir euch, wie sich Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers in den nordamerikanischen und deutschen Kinos zum Auftakt schlug und wie es weltweit um J.J. Abrams' Film bestellt ist. Außerdem verraten wir euch, was neben dem Sternensaga-Spektakel noch los war in den Kino-Charts.

In Nordamerika bleibt Star Wars 9 klar hinter den Vorgängern zurück

175,5 Millionen US-Dollar spielte Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers am Wochenende in Nordamerika (USA und Kanada) ein, berichtet The Hollywood Reporter. Es handelt sich damit zwar um das drittbeste Dezember-Debüt überhaupt. Gleichzeitig war es aber auch der schlechteste Start der aktuellen Star Wars-Trilogie. Vor zwei Jahren lief Star Wars 8: Die letzten Jedi mit 220 Millionen Dollar an. 2015 debütierte Star Wars 7: Das Erwachen der Macht sogar mit 248 Millionen Dollar.

Allerdings gibt es Hoffnung für Star Wars 9: Da Der Aufstieg Skywalkers näher am Weihnachtsfest startete als seine beiden Vorgänger, erwarteten Analysten den wahren Box Office-Test erst nach den Feiertagen. Ist Weihnachten erstmal vorbei, könnte der Film also noch einmal zulegen bzw. weniger stark einbrechen.

Zuletzt seien rund 170 Millionen Dollar zum Start erwartet worden, während optimistischere Prognosen von einem Auftakt zwischen 190 und 200 Millionen Dollar ausgegangen seien, heißt es weiter.

In der nordamerikanischen Heimat legte er des Weiteren den drittbesten Start 2019 hinter Avengers 4: Endgame (357,1 Millionen) und Der König der Löwen (191,7 Millionen) hin. Außerhalb Nordamerikas holte Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers derweil weitere 198 Millionen Dollar. Der weltweite Gesamtumsatz liegt damit bei aktuell 373,5 Millionen Dollar. Der Film soll bis zu 300 Millionen Dollar allein in der Produktion, also ohne Marketingaufwendungen, gekostet haben.

Ein weiterer Neustart neben Star Wars 9 erlebte derweil eine Bruchlandung. Der Musicalfilm Cats spielte nur 6,5 Millionen Dollar ein und landete damit noch hinter Jumanji 2: The Next Level (26,1 Millionen) und Die Eiskönigin 2 (12,3 Millionen) auf Rang vier.

Die komplette Top 10 Nordamerikas von Box Office Mojo

Die Top 10 der nordamerikanischen Kino-Charts (in US-Dollar):

1. Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers (175,5 Millionen; Neustart)



2. Jumanji 2: The Next Level (26,13 Millionen; insgesamt: 101,94 Millionen)



3. Die Eiskönigin 2 (12,3 Millionen; insgesamt: 386,53 Millionen)



4. Cats (6,5 Millionen; Neustart)



5. Knives Out (6,13 Millionen; insgesamt: 89,57 Millionen)



6. Bombshell (5,08 Millionen; insgesamt: 5,48 Millionen)



7. Richard Jewell (2,57 Millionen; insgesamt: 9,52 Millionen)



8. Queen & Slim (1,85 Millionen; insgesamt: 36,6 Millionen)



9. Black Christmas (1,8 Millionen; insgesamt: 7,25 Millionen)



10. Le Mans 66 - Gegen jede Chance (1,8 Millionen; insgesamt: 101,96 Millionen)

Auch in deutschen Kinos bleibt Star Wars 9 hinter den Vorgängern zurück

In Deutschland eroberte Star Wars 9 die Spitzenposition auf Anhieb mit knapp 1,4 Millionen Zuschauern am Wochenende, berichtet Blickpunkt: Film. Das ist der zweitbeste Start des Jahres hinter Avengers 4: Endgame, der im April mit 1,67 Millionen Besucher sein erstes Wochenende beging. Auch hierzulande blieb Der Aufstieg Skywalkers aber hinter den Auftaktergebnissen von Star Wars 8 (1,6 Millionen Besucher) und Star Wars 7 (2,1 Millionen Besucher) zurück.

Dennoch kam kein anderer Film auch nur in die Nähe von Star Wars 9. Als direkter Verfolger von Der Aufstieg Skywalkers landete mit Die Eiskönigin 2 (390.000 Besucher) ein weiterer Disney-Film auf der Silberposition. Den letzten Podestplatz sicherte sich Jumanji 2: The Next Level mit 300.000 Besuchern. Die hiesigen Top 5 schlossen die deutsche Komödie Das perfekte Geheimnis (130.000 Besucher) gefolgt von der Weihnachtsromanze Last Christmas (75.000 Besucher).

Star Wars 9 ist da: Was sagt ihr zum Start von Der Aufstieg Skywalkers?