Der schlimmste The Boys-Tod wird immer wahrscheinlicher: So kann Butcher Staffel 4 trotzdem überleben

In der Amazon-Serie The Boys hat Hauptcharakter Billy Butcher nur noch wenige Monate zu leben. Nach der neuen Folge von Staffel 4 wurde eine Hintertür für sein Überleben nun geschlossen.

Die Uhr tickt für Billy Butcher (Karl Urban) in der 4. Staffel von Amazons Superhelden-Hit The Boys. Sein exzessiver Gebrauch von Temp V in der vergangenen Season ließ einen tödlichen Tumor in ihm heranwachsen. Jetzt bleiben ihm nur noch wenige Monate zu leben.

Nach den ersten Folgen von Staffel 4 müssen sich Fans die Frage stellen: Zieht The Boys Butchers unausweichlichen Tod wirklich durch oder findet die Amazon-Serie ein Schlupfloch, um das Schicksal des Hauptcharakters in letzter Sekunde noch abzuwenden? Mit Episode 4 wurde eine beliebte Theorie nun zerschmettert.

Achtung, es folgen Spoiler:

Kann sich Billy Butcher mit Compound V heilen? The Boys Staffel 4 sagt: Nein

In der Episode Wisdom of the Ages erwischt Billy Butcher seinen Schützling Hughie (Jack Quaid) mit einer Dosis Compound V. Diese ließ er mithilfe von A-Train (Jessie T. Usher) aus Homelanders Besitz stehlen, um damit seinen hirntoten Vater (Simon Pegg) in einen Supe zu verwandeln und so retten zu können.

Während der Konfrontation spricht Hughie aus, was viele The Boys-Fans denken bzw. hoffen: Warum nimmt Butcher nicht einfach eine Dosis Compound V und heilt so vielleicht seinen Hirntumor? Immerhin aktiviert die Supe-Verwandlung bei vielen Testobjekten Selbstheilungskräfte. Aber Butcher hat leider eine niederschmetternde Antwort parat.

Billy Butcher enthüllt, dass er dies bereits einige Monate zuvor selbst versucht hat – ohne Erfolg. Eine Injektion Compound V konnte ihn nicht retten. Stattdessen hat sich seine Lage nur verschlimmert und seine Lebenszeit weiter verkürzt. Diese Rettungs-Theorie wurde somit widerlegt und die Hoffnung auf Butchers Überleben schwindet.

Die Butcher-Enthüllung wirft allerdings neue Fragen auf. Auch wenn die Einnahme von Compound V ihn nicht direkt heilen konnte, scheint sie dennoch etwas in ihm verändert zu haben. Ebenfalls in Episode 4 erleidet Butcher während eines Kampfes einen Blackout. Als er wieder zu sich kommt, ist sein Gegner in Tausend Einzelteile zersprengt. Zudem scheint sich ein wurmartiges Wesen unter seiner Haut zu befinden. Hat er nun Superkräfte, denen er sich nicht bewusst ist?



Stirbt Billy Butcher in The Boys Staffel 4? Wichtiges Detail lässt auf sein Überleben bis Staffel 5 hoffen

Alles sieht derzeit danach aus, dass Billy Butcher dem Tod nicht mehr entkommen kann - ob mit Superkräften oder ohne. Ein wichtiges Detail aus den ersten Folgen von Staffel 4 lässt allerdings darauf hoffen, dass Butcher diese Season tatsächlich überleben wird und im großen Finale in Staffel 5 ein letztes Mal gegen Homelander (Antony Starr) und die korrupten Supes kämpfen wird.

Zu Beginn der 4. Staffel sind laut MM (Laz Alonso) sechs Monate seit den Ereignissen aus Staffel 3 vergangen. Die US-Wahl ist quasi schon durch und wir steuern mit einem Vought on Ice-Musical auf die Weihnachtszeit zu. Darüber hinaus wurde die bevorstehende Wahl-Bestätigung des Kongresses am 6. Januar als großes Ereignis vorbereitet, auf welches diese Staffel zusteuert.

Das bedeutet: Die Ereignisse von Staffel 4 erstrecken sich über einen kurzen Zeitraum von weniger als zwei Monaten. Damit stehen die Chancen also gut, dass Billy Butcher uns noch bis zur finalen 5. Staffel – und einem epischen Endkampf – erhalten bleibt. The Boys könnte damit auch noch Butchers tragisches Schicksal aus der Comic-Vorlage umsetzen.

Amazon Wechselt Butcher endgültig zur dunklen Seite über?

Achtung, Spoiler zum The Boys Comic:

In der Comic-Vorlage von Garth Ennis ist Butcher vielleicht nicht dem Tode nahe, aber er macht in den letzten Zügen der Handlung eine drastische Wandlung durch. Nicht etwa Homelander, sondern der The Boys-Anführer selbst wird zum letzten und ultimativen Bösewicht der Geschichte. Mithilfe eines Virus will er sämtliche Supes auf der Erde auslöschen.

Dieser Twist wurde im Serien-Universum selbst mit der Erschaffung eines ähnlichen Virus schon vorbereitet. Die ablaufende Lebenszeit verleiht dem Charakter eine zusätzliche Dringlichkeit, um womöglich zu solch drastischen Mitteln greifen zu wollen, die nicht nur Homelander und die Seven, sondern auch "gute" Supes wie Ryan, Kimiko und Starlight töten würden.

Wann kommt The Boys Staffel 4 Folge 5 zu Amazon?

Ob Billy Butcher tatsächlich zu einem Superschurken wird, darauf geben vielleicht die verbleibenden vier Episoden von The Boys Staffel 4 schon Hinweise. Diese werden aktuell immer donnerstags bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Weiter geht es mit Folge 5 am 27. Juni 2024. Das Staffelfinale steht ab dem 18. Juli 2024 zum Streamen bereit.