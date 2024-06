The Boys Staffel 4 entsetzt mit versautem Nacktbild – ist das wirklich Karl Urbans Hintern?

Ein Nacktbild in der 4. Staffel von The Boys schockierte nicht nur die Fans, sondern auch Schauspielerin Claudia Doumitt. Ihre Reaktion auf Butchers Hintern ist echt.

Die vierte Staffel von Amazons Superhelden-Satire läuft seit dem 13. Juni bei Prime Video. Und schon die ersten drei Folgen haben wieder jede Menge schockierender und versauter Momente zu bieten. Neben der nicht-jugendfreien Sauna-Szene bleibt auch ein gewisses Foto in Erinnerung, das bei Victoria Neuman (und beim Publikum) eine entsetzte Reaktion hervorruft. Das Besondere daran: Ihre Reaktion ist nicht gespielt.

The Boys Staffel 4: Victoria Neuman-Darstellerin Claudia Doumitt reagierte auf ein echtes Nacktbild

Direkt in Folge 1 erhält die angehende Vize-Präsidentin Victoria Neuman (Claudia Doumit) eine E-Mail von Billy Butcher (Karl Urban) auf ihrem Handy, die angeblich prekäre Dateien über ihre Person enthält. Als sie den Anhang öffnet, ist sie vom Anblick schockiert. Denn die Nachricht enthält das Bild eines gespreizten Anus.

Amazon Neuman ist entsetzt

Billy Butcher vermittelt dabei auf derbste Weise, dass er an einer Zusammenarbeit mit Neuman nicht mehr interessiert ist. Der The Boys-Schöpfer gibt auf X allerdings Entwarnung: Es handelt es sich nicht um Karl Urbans eigenen Hintern auf dem Bild.

Wir haben ein Fotomodell engagiert (ich kenne seinen Namen nicht). Ich habe das Bild anhand von etwa 20 verschiedenen Arschlochfotos ausgewählt. Ja, Hollywood ist eine glamouröse Traumfabrik.

Im Gespräch mit Collider enthüllt Eric Kripke zudem, dass die Reaktion von Schauspielerin Claudia Doumitt in diesem Moment völlig authentisch war und sie vorab nicht wusste, was sie erwartet:

Als wir die Nahaufnahme drehten, haben wir den echten Hintern auf das Telefon gelegt, sodass [der Schock] ihre echte Reaktion auf den Anblick des Hinterns ist.

Der authentische Improvisations-Moment hat sich bestens ausgezahlt und bringt eine der lustigsten Reaktionen der Auftaktfolge hervor. Allerdings zeigt Kripke auch eine gewisse Reue für diesen FSK-18-Streich:

Ich weiß nicht, ob wir uns deswegen gut oder schrecklich fühlen sollten, aber so haben wir eine echte Reaktion von Claudia bekommen.

Wann kommt Folge 4 von The Boys Staffel 4 bei Amazon?

The Boys-Fans können sich sicher sein, dass uns in den verbleibenden fünf Episoden von Staffel 4 in den kommenden Wochen noch einige weitere schockierende Momente erwarten. Aktuell erscheint wöchentlich immer donnerstags ein neues Kapitel bei Amazon Prime Video. Weiter geht es mit Folge 4 am 20. Juni 2024.