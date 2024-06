The Boys Staffel 4 hat gerade neuen Homelander-Darsteller enthüllt, aber nur die wenigsten haben es mitbekommen

In der 4. Folge der 4. Staffel The Boys kehrt Homelander an den Ort zurück, wo für ihn alles angefangen hat. Dabei bekommen wir sogar einen jungen Homelander zu Gesicht.

Die neueste Folge von The Boys Staffel 4 dringt einmal mehr in das Trauma unseres liebsten Superschurken ein. Die Rede ist natürlich von Homelander (Antony Starr), der in Episode 4 mit seiner eigenen Vergangenheit abrechnen will. Dabei hat die Amazon-Serie eine kleine Überraschung versteckt: Fans bekommen einen zweiten Homelander-Darsteller zu sehen.

Wer spielt den jungen Homelander in The Boys Staffel 4?

Im Verlauf der ersten drei Staffeln haben wir bereits einiges zu Homelanders Ursprüngen erfahren. Mithilfe von Soldier Boys DNA wollte Vought einen ultimativen, patriotischen Superhelden heranzüchten, wofür der kleine John in steriler Umgebung nach seiner Geburt im Jahr 1981 in einem Labor großgezogen, gefoltert und indoktriniert wurde.

In Staffel 4 ist Homelander mehr denn je zerrissen zwischen seiner Verachtung für die Menschheit und seinem eigenen Drang nach menschlichen Gefühlen. Und so stellt er sich in Folge 4 seiner traumatischen Vergangenheit und sucht das Team jenes Vought-Labors auf, in dem er seine gesamte Kindheit und Jugend verbrachte – bis aus John im Alter von 16 Jahren The Homelander wurde.

Amazon Der junge Homelander in The Boys Staffel 4

Die Vergangenheitsbewältigung findet natürlich auf Homelander-typische Weise statt. Um das Kindheitstrauma zu verarbeiten, tötet er eine beteiligte Person nach der anderen. Dabei bekommen wir in kurzen Flashbacks auch eine junge Version des Psycho-Superman zu sehen. Aber wer spielt ihn?

Ein Blick auf die Credits der Episode verrät, dass der Teenie-Homelander vom bisher unbekannten Jungschauspieler Isaac Weeks verkörpert wird. Vor seiner Gastrolle in The Boys hatte er noch keine andere Film- oder Serien-Auftritte.

Die kurzen Rückblenden in Staffel 4 sind nicht das erste Mal, dass wir einen jungen Homelander in The Boys sehen. Bereits in der 1. Staffel wurde uns John als Kleinkind in Rückblenden gezeigt. Vor dem Start von Staffel 2 veröffentlichte Amazon zudem eine Bonus-Szene über seine Labor-Kindheit, die erste psychotische (und mörderische) Tendenzen enthüllte.

Damit hat uns The Boys insgesamt schon vier verschiedene Homelander-Darsteller präsentiert. Aber seien wir ehrlich: Antony Starr ist und bleibt der einzig wahre Homelander.

Wann kommt The Boys Staffel 4 Folge 5 zu Amazon?

Ob es von der Teenager-Version des Vought-Superhelden in den nächsten Folgen von The Boys Staffel 4 noch mehr zu sehen gibt, erfahren wir in den kommenden Wochen. Aktuell erscheint wöchentlich immer donnerstags ein neues Kapitel bei Amazon Prime Video. Weiter geht's mit Folge 5 am 27. Juni 2024.