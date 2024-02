Der schönste Fantasy-Film 2023 verwandelte sich für unzählige Kinder in Horror-Alptraum und dann wurde die Polizei gerufen

Eine an das Willy Wonka-Universum angelehnte Attraktion entpuppte sich für hunderte von britischen Familien als hässlicher Alptraum. Entrüstet riefen die Eltern die Polizei.

Hinter einem erfolgreichen Süßigkeiten-Imperium steckt ein Strom an Tränen. Das gilt nicht nur für die Story des Fantasy-Spektakels Wonka, das vielen Kindern 2023 trotz tragischen Szenen zu einem schönen Kino-Herbst verhalf. Sondern auch für eine an das Franchise angelehnte Attraktion, die für viele minderjährige Besucher:innen zum ernüchternden Schock wurde.

Horror-Tour schockiert Fantasy-Fans so sehr, dass sie die Polizei rufen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, lockte eine Attraktion in der Nähe von Glasgow Fans des Fantasy-Films mit einem Event namens "Willy's Chocolate Experience" an. Die Veranstalter stehen nicht mit den Produzenten des Films in Verbindung, machten sich aber offensichtlich die neue Popularität des Wonka-Universums zunutze. Was in einem kolossalen Desaster endete.

Augenscheinlich hatte die tatsächliche Tour durch Wonkas Schokoladenfabrik mit den zuvor angepriesenen Schauwerten nämlich nichts zu tun. Aus diversen Bildern auf X ergibt sich ein Bild des Grauens: In der trostlosen Atmosphäre einer heruntergekommenen Fabrikhalle sind willkürlich verstreut Schaumstoff-Aufbauten, Poster, eine kleine Hüpfburg und eine Art Experimentiertisch zu sehen. Ein Kommentar vergleicht eine Tour-Mitarbeiterin mit der Gehilfin eines Drogenlabors.

"Sie haben KI-Bilder genutzt, um Tickets zu verkaufen", will ein anderes Community-Mitglied wissen. Und berichtet konsterniert: "Dafür haben sie 45 Euro verlangt". Ein stolzer Preis, der die Wut der Eltern offensichtlich nicht milderte. Einem X -Account zufolge waren "Hunderte von Familien" betroffen.

"Wie abstoßend", lautet eine weitere X-Reaktion. Angelehnt an die Handlung des jüngsten Wonka-Films schreibt ein Nutzer: "Timothée Chalamet fängt hier besser mit einer Hugh Grant-Puppe an zu tanzen, sonst rufe ich die Polizei".

Gesagt, getan: Die aufgebrachte Elternschaft verständigte die Staatsgewalt. Wie der Guardian berichtet, entschuldigten sich die Veranstalter und überwiesen den Geschädigten das Geld zurück. Falls ein künftiger Wonka-Film dem Einspielergebnis seines Vorgängers gleichkommen will, ist den Kindern nur baldige Erholung zu wünschen.