Sci-Fi-Phänomen startet schon morgen: So könnt ihr Der Schwarm kostenlos noch vor der TV-Ausstrahlung streamen

Das deutsche Bestseller-Phänomen Der Schwarm ist ab morgen kostenlos im Stream verfügbar. Seinen TV-Start feiert die wissenschaftliche Science-Fiction-Erzählung hingegen erst später.

Der ökologische Sci-Fi-Thriller Der Schwarm von Frank Schätzing entwickelte sich nach seiner Veröffentlichung 2004 zu einem gewaltigen Bestseller, der auf der ganzen Welt Aufmerksamkeit erlangte. Nun wurde das Buch als Serie Der Schwarm verfilmt, eine der teuersten international-deutschen Co-Produktionen. Während das TV-Publikum noch auf die Doppelfolgen-Ausstrahlung ab 6. März 2023 warten muss, können Streamende schon morgen in der ZDF-Mediathek mit dem Schauen anfangen. (Ganz unten findet ihr den Link.)

Sci-Fi-Thriller beim ZDF: Der Schwarm lässt die Meere zurückschlagen

Schaut hier den internationalen Trailer zu Der Schwarm

The Swarm - S01 Trailer (English) HD

In der Serie Der Schwarm häufigen sich plötzlich weltweit, die eher in einen Science-Fiction-Film als die Realität gehören: Große Fisch-Migrationen schließen sich vor Südamerika in Massen zusammen, Orcas greifen an Kanadas Westküste Touristenboote an, Hummer geben in einer französischen Restaurant-Küche eine seltsame Substanz ab und tief im Meer vor Skandinavien werden nie dagewesene Würmer aufgefunden.

Doch es dauert eine Weile, bis so unterschiedliche Wissenschaftler:innen wie Dr. Sigur Johanson (Alexander Karim), die Ärztin Céline Roche (Cécile de France), Walforscher (Joshua Odjick) und die Doktorandin Charlie Wagner (Leonie Benesch) Gemeinsamkeiten zwischen ihren Meeres-Beobachtungen erkennen: Offenbar koordiniert jemand oder etwas die Ozean-Lebenwesen dazu, sich gegen die Menschen zu erheben.



Die Serienschöpfer von Der Schwarm rund um Game of Thrones-Produzent Frank Doelger versprachen im Vorfeld bereits computeranimierte Schauwerte "auf Marvel-Niveau". Außerdem setzt sich das Ensemble aus deutschen Namen wie Klaas Heufer-Umlauf, Barbara Sukowa und Oliver Masucci ebenso zusammen wie aus internationalen Cast-Mitgliedern wie Krista Kosonen und Takehiro Hira.

Sendetermine: So wird Der Schwarm im ZDF-Stream und im TV veröffentlicht

Die einzelnen Folgen von Der Schwarm stoßen nach und nach zur ZDF-Mediathek. Bis die Sci-Fi-Thriller-Serien nach Episode 8 komplett ist, sehen die Daten der Streaming-Veröffentlichung wie folgt aus:



Folge 1 – 22. Februar 2023, 10 Uhr

Folge 2 – 22. Februar 2023, 10 Uhr



Folge 3 – 22. Februar 2023, 10 Uhr



Folge 4 – 1. März 2023, 10 Uhr



Folge 5 – 1. März 2023, 10 Uhr



Folge 6 – 1. März 2023, 10 Uhr



Folge 7 – 8. März 2023, 10 Uhr



Folge 8 – 8. März 2023, 10 Uhr







Da die Serie Der Schwarm ihren TV-Start erst am 6. März 2023 feiern wird, werden Streamende und Fernseh-Publikum also ungefähr zum Finale der Serie wieder zusammengeführt. Hier findet ihr die TV-Termine:

Folge 1 & 2 – 6. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 3 & 4 – 7. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 5 & 6 – 8. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 7 & 8 – 9. März 2023, 20.15 Uhr

Außerdem veröffentlicht das ZDF parallel zum Sci-Fi-Ereignis mehrere Making-of-Videos und wissenschaftliche Begleit-Dokumentationen.



