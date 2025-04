Der sechste (!) Netflix-Film mit Matthias Schweighöfer kommt

Matthias Schweighöfer ist zurück bei Netflix, diesmal für den Science-Fiction-Film Brick. Hier gibt es die ersten Bilder und Infos zur Handlung.

Könntet ihr spontan alle Netflix-Filme von Matthias Schweighöfer aufzählen? Nein? Keine Sorge, dieser Artikel liefert die Antworten. Im Sommer kommt nämlich schon der sechste Schweighöfer-Film zum Streamer. Diesmal handelt es sich um einen Mix aus Mystery-Thriller und Sci-Fi namens Brick. Die ersten Bilder und den Starttermin gibt es hier.



Darum geht's in Matthias Schweighöfers nächstem Netflix-Film Brick

In einem Hamburger Mehrfamilienhaus nimmt das Leben eines Paares eine dramatische Wendung: Über Nacht wird Tim (Schweighöfer) und Olivia (Ruby O. Fee) der Weg nach draußen von einer schwarzen, undurchdringlichen Wand versperrt. Die beiden finden sich plötzlich in ihrer Wohnung eingeschlossen. Auch weitere Nachbarn des Hauses teilen dasselbe unheimliche Schicksal. Gemeinsam wollen sie der mysteriösen Barriere auf den Grund gehen.

Die Suche nach Antworten entwickelt sich zu einem Wettlauf gegen die Zeit – denn die Lösung des Rätsels birgt nicht nur Hoffnung, sondern offenbart eine weitaus größere Bedrohung. In der Galerie gibt es die ersten Bilder aus dem Film, die andeuten, wie die Nachbarn der geheimnisvollen Wand zu Leibe rücken:

Brick ist der mittlerweile sechste Film mit Schweighöfer, der exklusiv bei Netflix erscheint. Seit seiner Zusammenarbeit mit Zack Snyder ist der deutsche Star von dem Streamer kaum noch wegzudenken.

Das sind die 6 Netflix-Filme von Matthias Schweighöfer:

Wann kommt Brick zu Netflix?

Brick erscheint am 10. Juli 2025 bei Netflix. Zur Besetzung gehören außerdem Murathan Muslu, der beim Streamer zuletzt in Achtsam morden zu sehen war, sowie Frederick Lau (Star aus Netflix' Crooks). Regie und Drehbuch übernahmen Philip Koch, der das Skript für den MMA-Film 60 Minuten mitverfasste und einige Folgen von Tribes of Europa inszenierte.



