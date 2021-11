Der Star Wars-Film vom Marvel-Chef ist durch ein MCU-Gesicht gerade 120 Prozent spannender geworden

Der geheimnisvolle Star Wars-Film von Marvel-Chef Kevin Feige nimmt langsam Form an. Laut einem Gerücht wird er von Nomadland- und Eternals-Regisseurin Chloé Zhao inszeniert.

Gestern ereilte uns eine große Star Wars-Enttäuschung: Der vielversprechende Rogue Squadron-Film von Patty Jenkins wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie so oft in der Filmwelt folgt einen Tag später eine dafür eine umso aufregendere Nachricht: Chloé Zhao soll laut einem Gerücht den Star Wars-Film von Kevin Feige inszenieren.

Dass der Marvel-Chef in dem Lucasfilm-Franchise mitmischt, ist bereits seit langer Zeit bekannt. Als Drehbuchautor wurde zuletzt Loki-Schöpfer Michael Waldron engagiert. Laut One Take News befindet sich Zhao in finalen Verhandlungen für den Regieposten. Offiziell bestätigt ist ihre Besetzung nicht. Das Gerücht sollten wir trotzdem ernst nehmen.

Chloé Zhao soll Kevin Feiges Star Wars-Film drehen

One Take News ist kein großes Branchenblatt, sondern eine kleine Seite, die sich auf Scoops spezialisiert hat. Schon vor wenigen Tagen war dort zum Beispiel von der Rogue Squadron-Verschiebung zu lesen, bevor die etablierten Magazine Hollywood Reporter, Deadline und Variety mit ihren Berichten nachgezogen sind.

Hier könnt ihr den Trailer zu Chloé Zhaos Eternals schauen:

Eternals - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Zhao hat mehrmals bekundet, dass sie großes Interesse an einem Star Wars-Film hat. Seit Eternals verfügt sie zudem über einen guten Draht zu Feige. Obwohl der neue Marvel-Blockbuster von der Kritik sehr gespalten aufgenommen wurde, zeigte sich Feige in der Vergangenheit sehr angetan von Zhaos Arbeit im MCU.

Funfact: In Eternals versteckt sich bereits eine kleine Star Wars-Referenz. In einer Szenen tut der von Richard Madden verkörperte Ikaris so, als würde er etwas in einem Buch lesen. Es handelt sich um ein Star Wars-Malbuch mit Ewoks.

Chloé Zhao – Vom Oscar über Marvel zu Star Wars

Bekannt wurde die Regisseurin im Indie-Kino. Über Filme wie Songs My Brothers Taught Me und The Rider rückte sie immer weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit, ehe mit dem herausragenden Nomadland dieses Jahr ein bemerkenswerter Oscar-Triumph folgte (Auszeichnungen für Zhao: Bester Film und Beste Regie).

Zhao ist eine extrem spannende und talentierte Regisseurin und balanciert mühelos zwischen großen und kleinen Produktionen. Im Gegensatz zu vielen Indie-Filmschaffenden, die mit dem Sprung ins Blockbuster-Kino ihre Stimme verlieren, hat sie mit Eternals bewiesen, dass sie sich auch in einem Marvel-Film treu bleiben kann.

Zum Weiterlesen: Chloé Zhao im Interview über Marvels Eternals

Sowohl auf inhaltlicher als auch gestalterischer Ebene schließt Eternals an bekannte Themen aus Nomadland und Co. an. Zhao nähert sich ihren Figuren auf intime Weise, erforscht komplexe Gefühle und bettet diese in faszinierende (und atemberaubend gefilmte) Welten ein. Ein Star Wars-Film von ihr wäre definitiv famos.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Von Das Buch von Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

Wollt ihr einen Star Wars-Film von Chloé Zhao sehen?