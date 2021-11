Star Wars-Hoffnung zerstört: Der nächste Film erleidet bittere Niederlage

Während das Star Wars-Franchise auf Disney+ floriert, muss es im Kino eine große Niederlage einstecken. Rogue Squadron, der nächste große Filme, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Seit dem Erfolg von The Mandalorian fokussieren sich Disney und Lucasfilm darauf, das Star Wars-Franchise im Serienbereich auf Disney+ auszubauen. Im Dezember startet mit Das Buch von Boba Fett bereits das erste Spin-off der Mando-Abenteuer. Auch im Kino soll der Krieg der Sterne weitergehen. Der große Hoffnungsträger: Rogue Squadron.

Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins soll den ersten Star Wars-Film seit Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf die große Leinwand bringen. Als Kinostart wurde letztes Jahr der 20. Dezember 2023 festgelegt. Wie sich nun herausstellt, müssen wir uns von diesem Termin verabschieden. Das Projekt wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Star Wars: Rogue Squadron kommt doch nicht 2023

Der Hollywood Reporter berichtet, dass Jenkins' Ausflug in die weit entfernte Galaxis vom Produktionsplan genommen wurde, was immerhin bedeutet, dass der Film nicht komplett gestorben ist. Ursprünglich sollte die Vorproduktion noch dieses Jahr beginnen. Terminprobleme haben dies unmöglich gemacht.

Jenkins ist eine vielbeschäftigte Regisseurin. Für Warner Bros. arbeitet sie am dritten Wonder Woman-Film mit Gal Gadot. Darüber hinaus ist seit einiger Zeit bekannt, dass sie für Paramount einen Cleopatra-Film dreht, ebenfalls mit Gadot in der Hauptrolle. Unklar ist, welche Verpflichtung genau für die Star Wars-Verzögerung verantwortlich ist.

Welcher Star Wars-Film ersetzt Rogue Squadron?

Die Rogue Squadron-Verschiebung ist eine bitter. Nach dem Ende der Skywalker-Saga hätte dieser Film Star Wars fürs Kino neu definieren können. Jetzt stehen Disney und Lucasfilm ohne ein konkretes Projekt, aber mit einem reservierten Kinostart. Fraglich ist, ob die freigewordene Stelle schnell genug neu besetzt werden kann.

Neben Jenkins wurden in der Vergangenheit vier Filmschaffende mit neuen Star Wars-Filmen in Verbindung gebracht: Rian Johnson, Taika Waititi, J.D. Dillard und Kevin Feige. Keines der Projekte wirkt weit genug, um in zwei Jahren ins Kino zu kommen. Laut Gerüchten arbeitet Lucasfilm heimlich, still und leise an einem Knights of the Old Republic-Film, der den Rogue Squadron-Start einnehmen könnte. Bestätigt ist das nicht.

