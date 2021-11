Darth Vader vs. Obi-Wan: Erstes Video zur neuen Star Wars-Serie auf Disney+

Lange haben wir auf ein offizielles Lebenszeichen von der Obi-Wan Kenobi-Serie gewartet. Nun kündigt sich das größte Star Wars-Ereignis 2022 an.

Nachdem vor wenigen Tagen der vielversprechende Rogue Squadron auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, sieht es mit Star Wars im Kino erstmal schlecht aus. Serientechnisch dürfen wir uns in nächster Zeit dagegen einiges von der Sternensaga erwarten. Die Obi-Wan Kenobi-Serie verspricht das größte Star Wars-Ereignis seit zwei Jahren.

Seit dem Kauf von Disney durch Lucasfilm spekulierten Fans, dass wir eines Tages Ewan McGregor nochmal als Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi sehen werden. Dieser Moment ist endlich gekommen. Zwar findet die große Rückkehr nicht im Kino statt. Dafür wird McGregor auf Disney+ noch einmal sein blaues Lichtschwert entzünden.

Star Wars: Erster Blick auf die Obi-Wan Kenobi-Serie enthüllt

Anlässlich des Disney+ Day wurde heute das erste offizielle Video zur Obi-Wan Kenobi-Serie * veröffentlicht. Das könnt ihr bisher nur auf der Seite des Streaming-Dienst anschauen. Nachfolgend findet ihr Screenshots von den Konzeptzeichnungen zur Serie.



In der Obi-Wan Kenobi-Serie kehrt nicht nur McGregor in seiner bekannten Rolle aus den Prequels zurück. Auch Hayden Christensen ist als Anakin Skywalker bzw. Darth Vader am Start. Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy versprach im Zuge der Ankündigung des Projekts "das Rematch des Jahrhunderts" – wir dürfen gespannt sein.



Star Wars: Die wichtigsten Infos zur Obi Wan Kenobi-Serie

Alle sechs Episoden der Obi-Wan Kenobi-Serie wurden von Deborah Chow inszeniert, die zuvor bei zwei Folgen von The Mandalorian auf dem Regiestuhl saß. Das Drehbuch stammt von Joby Harold, von dem ebenfalls die Geschichte zum neuen Transformers-Film stammt. Außerdem hat er am Drehbuch von Army of the Dead mitgeschrieben.

Neben McGregor und Christensen kehren weitere vertraute Gesichter aus den Prequels zurück. Bonnie Piesse und Joel Edgerton waren in Episode 2 erstmals als Beru und Owen Lars zu sehen. In Episode 3 nahmen sie am Ende den jungen Luke Skywalker auf Tatooine in Empfang. Darüber hinaus gehören folgende Namen zum Hauptcast der Serie:

Die Obi-Wan Kenobi-Serie startet 2022 auf Disney+.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Von Das Buch von Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

