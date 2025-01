Das Spannendste an Squid Game Staffel 2 auf Netflix sind nicht die Spiele

Die 2. Staffel von Squid Game hat uns auf Netflix erreicht und Gi-hun zu den tödlichen Spielen zurückkehren lassen. Dabei treten diese immer mehr in den Hintergrund – zum Glück.

Die 1. Staffel von Squid Game zog Millionen von Menschen auf Netflix in ihren Bann und schockierte vor allem mit den koreanischen Kinderspielen, die darin so blutig wie tödlich instrumentalisiert wurden. Staffel 2 bringt uns zurück zu den Squid Games, verschiebt den Fokus der Serie jedoch nahezu komplett ‒ und das ist gut so. Denn die tödlichen Spiele allein können diese Staffel nicht mehr tragen.



Die Spiele treten bei Squid Game Staffel 2 in den Hintergrund

Die Fortsetzung zu einem Erfolgsformat zu schaffen, ist zweifellos nicht leicht. Der starke Auftakt schwebt über der Serie wie ein Damoklesschwert ‒ allzeit bereit, einen dunklen Schatten über sie zu werfen und sie vollkommen in der Versenkung verschwinden zu lassen. Squid Game hat seiner Fortsetzung ein besonders schweres Los beschert. Denn Staffel 1 lebt von zahlreichen Überraschungen und Schockmomenten, die einander von Folge zu Folge jagen und vor allem eng mit den blutigen und hierzulande größtenteils unbekannten Kinderspielen selbst verbunden sind.

Nicht genau zu wissen, was als Nächstes kommt, das "Wie weit werden sie wirklich gehen?", das "Wer wird diesmal sterben?" und "Wird er es wirklich schaffen?" trug die erste Season mit Spannung und machte jedes Spiel zu einer Zerreißprobe des Nervenkitzels. Nach der Rekrutierung von Gi-hun (Lee Jung-jae) warteten auf der verlassenen Insel sechs weitere Spiele auf ihn und die 455 anderen Teilnehmenden ‒ und wurden von Spiel zu Spiel schwieriger, gewiefter und bösartiger. Squid Game hat seinem Namen alle Ehre gemacht und die Spiele ins Zentrum gestellt, die die Serie über ganze neun Folgen hinweg tragen konnten.

Wie sollte dieses Schock-Fest in Staffel 2 also noch übertroffen werden? Kann erneut Spiel an Spiel gereiht werden, ohne dass es langweilig wird? Die Antwort hat sich Serienmacher Hwang Dong-hyuk selbst gegeben: nein. Stattdessen ist man einen anderen Weg gegangen, der reichlich frischen Wind in die Geschichte bringen konnte. Bereits die ersten beiden Folgen der neuen Season bilden eine gelungene Überraschung, wenn Gi-hun einen Weg sucht, das Squid Game zu Fall zu bringen, ohne sofort wieder daran teilzunehmen.



Wenn er in Folge 3 dann dort eintrifft, sind wir als Zuschauende ebenfalls bereit und hungrig für eine Fortsetzung der tatsächlichen Spiele, die sich mit Gi-hun als ehemaligen Sieger anders gestalten müssen, als wir es noch in Staffel 1 gesehen haben. Anders als in dieser liegt der Fokus der Erzählung jetzt nicht mehr auf den Spielen selbst, die von Gi-hun mit aller Kraft überlebt werden müssen. Stattdessen brodelt unterschwellig sein Schlachtplan, die Spiele so schnell wie möglich zu beenden. Die Games weichen immer mehr strategischer Planung und zwischenmenschlicher Beziehungsbildung, die sich voll und ganz in den Abstimmungen nach jedem Spiel entladen.



Die Spiele in Squid Game Staffel 2 haben ihren Schock-Faktor verloren

Mit Fünfkampf im Fünferteam auf sechs Beinen und Durchmischen wartet die Season mit nur zwei neuen Spielen auf, die sich teilweise über mehrere Episoden ziehen. Während das Spiel aus Folge 4 noch innovativ verschiedene kleine Aufgaben miteinander verbindet, reichlich Teamwork herausfordert und vor allem durch die Integration von Undercover-Frontmann In-ho (Lee Byeong-heon) für Spannung sorgt, erfordert Durchmischen beinahe so wenig Spielkunst und Geschick wie Rotes Licht, Grünes Licht. Hier ist vor allem Schnelligkeit gefragt. Dass die Verlierer:innen am Ende brutal erschossen werden, schockiert oder überrascht dann nur noch die wenigsten.

Das Spezialspiel im Staffelfinale, das wie in Season 1 ein Jede:r-gegen-Jede:n vorsieht, kommt dann so kalkuliert wie erwartet. Was Gi-hun und seine Mitstreiter:innen daraus machen, ist jedoch das, was der Folge erneute Spannung verleiht. Die Frage, wie weit seine Auflehnung gegen die Wächter:innen führen wird, wird dicht von der Maulwurfrolle In-hos begleitet, dessen erneuter Seitenwechsel unheilvoll über Gi-huns Schlachtplan schwebt ‒ und diesen schließlich in sich zerfallen lässt.

Auf Gi-hun wartet in Staffel 3 nun noch eine letzte Rückkehr zu den Games mit mindestens einem weiteren Spiel. Dass dieses das "aufregendste Spiel" der Serie werden soll, ist mir dabei aber herzlich egal. Denn um die Spiele selbst geht es bei Squid Game schon lange nicht mehr.

