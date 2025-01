Netflix hat das mögliche Startdatum von Squid Game Staffel 3 geleakt und den Beweis schnell gelöscht

Die 3. Staffel Squid Game soll 2025 erscheinen. Ein kurzer Teaser für das Finale hat jetzt ein konkretes Startdatum verraten. Netflix hat den Leak schnell verschwinden lassen.

Die 2. Staffel des Netflix-Hits Squid Game ist seit kurzem komplett bei Netflix verfügbar. Fans dürften nach den 7 neuen Folgen schon jetzt sehnsüchtig auf die finale 3. Staffel warten, denn die aktuelle Fortsetzung endet mit einem gewaltigen Cliffhanger.

Bisher stand nur fest, dass Squid Game Staffel 3 bereits 2025 zu Netflix kommen soll. Jetzt hat der Streamer versehentlich schon ein potenzielles genaues Datum enthüllt – und den Beweis schnell gelöscht. Trotzdem wurden Beweise im Netz gesichert.

Squid Game Staffel 3 soll im Juni 2025 starten

Am 1. Januar ist ein kurzes Teaser-Video zur finalen Squid Game-Season erschienen. Der 15-sekündige Clip enthüllt eine neue Killer-Puppe. Auf dem koreanischen YouTube-Kanal von Netflix wurde laut What's on Netflix aber eine weitere entscheidende Info enthüllt: das Startdatum von Staffel 3!

In der Videobeschreibung, die per Screenshot gesichert wurde, war übersetzt der 27. Juni 2025 als Release des Squid Game-Finales angegeben:

Bis jetzt ist dieses Datum nicht offiziell bestätigt. Dass Netflix das Video schnell privat gestellt und durch eine neue Version ohne Datum ersetzt hat, kann mehrere Gründe haben. Entweder handelte es sich wirklich um einen ungewollten Leak oder einfach eine versehentliche Falschinformation.

Squid Game Staffel 2 versteckt anderen Hinweis auf Staffel 3-Start

Dabei bleibt es aber nicht. Laut einer ungenannten Quelle von What's on Netflix peilt der Streamer einen Start im Juni an. Außerdem versteckt sich in der ersten Folge von Staffel 2 womöglich ein Hinweis bzw. Easter Egg bezüglich des Finalstarts. Ein eingeblendeter Kalender zeigt Juni 2025, auf dem alle Tage bis zum 19. angekreuzt sind. Womöglich sollte hier schon das Datum für die 3. Staffel verraten werden. Ob das Squid Game-Finale dann am 19. Juni oder 25. Juni erscheint, wird sicherlich in naher Zukunft konkret angekündigt.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Ende der 2. Staffel Squid Game!

So geht es in Squid Game Staffel 3 weiter

Im Finale der Fortsetzung wird Gi-hun (Le Jung-jae) von Spieler 001 (Lee Byung-hun) betrogen und er muss den Tod seines Freundes Jung-bae (Lee Seo-hwan) mitansehen. Im Abspann wird dann noch ein neues Spiel aus der 3. Staffel geteast, bei dem es sich laut Squid Game-Schöpfer Hwang Dong-hyuk um das bislang aufregendste der ganzen Serie handeln soll. Es ist eine Variation des bekannten Rotes-Licht-Grünes-Licht-Matches, das diesmal mit zwei Killer-Puppen daherkommt.

