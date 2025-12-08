Der Stranger Things-Vorspann lügt euch an: Millie Bobby Brown hat eigentlich ihren Namen geändert

Im Abspann von Stanger Things wird sie weiterhin als Millie Bobby Brown gelistet. Doch seit sich in ihrem Privatleben einiges getan hat, hat sich auch ihr Name geändert.

Die Namensänderung von Millie Bobby Brown ist eigentlich kein wohlbehütetes Geheimnis, allerdings auch kein allzu großes Thema in der Öffentlichkeit. Zumindest nicht, bis sie ihn selbst vor kurzem preisgegeben hatte. Die Änderung ihres Namens an sich liegt bereits über ein Jahr zurück.

Millie Bobby Brown hat den Namen ihres Ehemannes angenommen

Im Mai 2024 hat der Stranger Things-Star ihren Partner Jake Bongiovi geheiratet. Die Zeremonie wurde ein halbes Jahr später wiederholt. Bei der Eheschließung hat Millie Bobby Brown wohl entschieden, dass sie den Namen ihres Mannes annehmen wollte. Die Sache war für sie gleichzeitig so nebensächlich, dass selbst ihr Co-Star, dem sie sehr nahe steht, bei Stranger Things nicht wusste, wie ihr Name inzwischen wirklich lautet.

Bei dem Format Quiz On Me von VT wurde Noah Schnapp gefragt, wie “Millies vollständiger Name” lautet. Der Schauspieler ging davon aus, dass sie ihren Namen behalten und lediglich den Nachnamen ihres Mannes angehängt hätte. Damit würde der Name Millie Bobby Brown Bongiovi lauten. Damit lag er allerdings daneben. Nach einigen weiteren Versuchen offenbarte sie dann ihren tatsächlichen legalen Namen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Offenbar hat sie den Nachnamen “Brown” komplett abgelegt und durch “Bongiovi” ersetzt. Damit lautet ihr vollständiger Name “Millie Bonnie Bongiovi”. Das “Bobby” war von Anfang an eine Abwandlung von “Bonnie”.

Mehr zu Millie Bobby Brown aka Millie Bonnie Bongiovi

In der Öffentlichkeit wird Frau Bongiovi vermutlich weiterhin als Millie Bobby Brown auftreten. Immerhin ist sie unter diesem Namen bekannt und dieser ist damit auch gewissermaßen zu ihrer Marke geworden. Es ist eine sehr gängige Praxis unter Hollywood-Stars, nach einer Hochzeit zwar den Namen der anderen Person anzunehmen, aber dennoch unter dem bisherigen Namen zu arbeiten.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.