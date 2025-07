Die Dreharbeiten zur Fortsetzung Der Teufel trägt Prada 2 haben angefangen. Das bestätigt Hauptdarstellerin Anne Hathaway mit einem ersten Bild vom Set, das uns Andy Sachs 19 Jahre später zeigt.

Seit letztem Jahr wissen wir: Der Teufel trägt Prada erhält offiziell einen zweiten Teil. Bereits 2013, als Lauren Weisberger eine Fortsetzung zur gleichnamigen Romanvorlage veröffentlichte, gab es Gerüchte, dass diese ebenfalls verfilmt werden könnte. Die Stars des Originals zeigten sich damals jedoch wenig interessiert daran.

Über eine Dekade später hat sich die Sache geändert. Der Teufel trägt Prada 2 hat von 20th Century Studios grünes Licht erhalten und bringt ein Gros der vertrauten Gesichter des ersten Teils zurück, angefangen bei Anne Hathaway, die einmal mehr in die Rolle von Andy Sachs schlüpft. Hathaway hat nun ein Bild vom Set geteilt.

Erstes Bild: Anne Hathaway meldet sich als Andy Sachs in Der Teufel trägt Prada 2 zurück

Mit einem strahlenden Lächeln meldet sich Andy zurück. Einst hat sie als Assistentin von Miranda Priestly bei der führenden Modezeitschrift Runway angefangen. Inzwischen steht sie mit beiden Beinen im Leben. "Andy Sachs 2025", kommentiert Hathaway und fügt mit Verweis auf den Originaltitel "dwp2" (Devil Wears Prada 2) als Hashtag hinzu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Geschichte von Teil 2 stützt sich auf die bereits erwähnte Vorlage von Weisberger, die im Original unter dem Titel Revenge Wears Prada: The Devil Returns erschienen ist. Aline Brosh McKenna (Morning Glory), die schon beim Original aus dem Jahr 2006 beteiligt war, übernimmt die Drehbuch-Adaption. Auch Regisseur David Frankel (Marley & ich) kehrt zurück, um einen nahtlosen Übergang zur Fortsetzung zu ermöglichen.

Vor der Kamera dürfen wir uns neben Anne Hathaway auf ein Wiedersehen mit Meryl Streep als strenge Miranda Priestly freuen. Emily Blunt, Tracie Thoms, Tibor Feldman und Stanley Tucci nehmen ebenfalls ihre bekannten Rollen wieder auf. Und dann wären da noch einige weitere Stars, die sich der Fortsetzung anschließen:

Wann startet Der Teufel trägt Prada 2 im Kino?

Die Dreharbeiten haben angefangen – allzu lange müssen wir also nicht mehr warten, bis Der Teufel trägt Prada 2 ins Kino kommt. Besonders, wenn wir bedenken, wie lange die Romanvorlage unverfilmt im Regal stand. In einem Dreivierteljahr ist es endlich so weit. Ab dem 30. April 2026 erobert die Fortsetzung hierzulande die große Leinwand.