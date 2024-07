Der ultimative Sommerfilm bei Netflix: Absolut unvergessliches Erlebnis mit Dune 2-Star, das jeder gesehen haben sollte

Sonne auf der Haut, Salz in den Haaren, Ferien, die nie zu enden scheinen: All das erwartet euch in unserem heutigen Netflix-Tipp. All das – und noch so viel mehr.

Wer trotz des Sommermonats aktuell in schlechtem Wetter versinkt, mit Ventilator im Büro versauert und dringend etwas Urlaubsstimmung braucht, sollte jetzt auf Netflix schauen: Da läuft ein unvergleichliches, Oscar-gekröntes Filmerlebnis, das euch direkt in die Ferien schickt.

Ehe ihr weiterlest, könnt ihr euch am besten schon einmal mit einem der bezauberndsten Musikstücke aus Luca Guadagninos Meisterwerk einstimmen. Musik läuft? Gut. Dann reden wir mal über Call Me by Your Name. Wenn Filmliebhaber:innen über ein "Kinoerlebnis" sprechen, meinen sie Filme wie diesen. Und aktuell könnt ihr dieses Erlebnis auf Netflix nachholen.

In Call Me by Your Name verbringen wir bittersüße Sommerferien mit Timothée Chalamet in Italien

Pfirsichbäume, eine alte Villa, Blätterschatten, die über das Wasser eines Pools tanzen. Das ist während der Sommerferien die ganze Welt für den 17-jährigen Elio Perlman (Timothée Chalamet aus Dune: Part Two). Sein Vater (Michael Stuhlbarg) betreibt an der Küste archäologische Forschungsarbeit. Elio liebt seine Eltern und die Zeit mit ihnen, doch ein wenig langweilig ist die immer gleiche Ruhe doch.

Das ändert sich, als der neue Assistent seines Vaters in der Villa ankommt: Oliver (Armie Hammer) ist ein paar Jahre älter als Elio, wesentlich weniger verschlossen, und extrovertierter. Zunächst weiß Elio wenig mit dem arrogant wirkenden Mann anzufangen und hält vorsichtigen Abstand.

GEM Entertainment Abstand am Pool in Call Me by Your Name

Doch während die Tage und Wochen ins Land gehen, Elio Oliver die Gegend zeigt und sich ein gemeinsamer Alltag entwickelt, kommen die beiden sich näher. Für Elio beginnt eine Zeit voller neuer Gefühle, Selbstentdeckung und erster Erfahrungen. Über allem strahlt die italienische Sonne. Doch da ist auch die Gewissheit: Der Sommer wird nicht ewig dauern.

Call Me by Your Name auf Netflix ist ein tief berührendes Filmerlebnis, das lange nachhallt

Wenn man die Unschuld erster Verliebtheit, Pfirsichsüße, Sommersonnenstrahlen und Familienliebe destillieren könnte, würde sich das Ergebnis in etwa so anfühlen wie Call Me by Your Name. Der Film ist vollkommen unaufgeregt und fängt doch ein, wie ein Sommer alles verändern kann. Wie die kleinsten Momente als Teenager die Welt bedeuten können. Wie plötzlich die Kindheit verfliegt.

GEM Entertainment Sommerausflüge in Call Me by Your Name

Timothée Chalamet spielt Elio so einfühlsam und ehrlich, dass sich jede:r beim Zuschauen in die eigene Jugend zurückversetzt fühlen kann. Sich an die Stunden erinnert, die man einfach mit Freund:innen im Gras gelegen und über alles und nichts gesprochen hat. Wie zum ersten Mal das eigene Herz zerbrochen ist und wie Eltern gleichzeitig alles und gar nichts verstehen konnten.

Call Me by Your Name ist einer der besten Filme seines Erscheinungsjahres 2018. Er ist ein Sommermärchen, ein Ausflug in die komplizierte Welt des Erwachsenwerdens und der ersten Liebe, ein Oscar-Gewinner, eine Erinnerung, die lange bleibt. Ihn zu beschreiben, ist ein bisschen, wie die Magie von Musik oder eines Gedichts erklären zu wollen. Am Ende muss man es selbst erlebt haben.

Diesen alles verändernden Sommerausflug mit Timothée Chalamet könnt ihr derzeit auf Netflix streamen.