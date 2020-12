Der ultimative Star Wars-Actionfilm: Wonder Woman-Regisseurin dreht nächsten Kinofilm

Der nächste Star Wars-Film ist bekannt: Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins führt Regie bei Rogue Squadron. Lest hier die Details zum Projekt, das im Disney Investoren-Call bekanntgegeben wurde.

Der nächste Star Wars-Kinofilm ist bekannt. Und er könnte Sternen-Action liefern wie nie zuvor in dem Franchise. Wonder Woman 2-Regisseurin Patty Jenkins übernimmt die Regie und verspricht schon mal Großes für den ersten Star Wars-Film, der als erster nach dem umstrittenen Ende der Skywalker-Saga starten wird.

Rogue Squadron: Das ist über den neuen Star Wars-Film bekannt

Vergangene Nacht stellte Disney seinen Investoren die Pläne für die nächsten Jahre vor und Star Wars bildet eines der Kronjuwelen im Franchise-Schatz des Konzerns. Dabei gehört der neue Kinofilm zu den wichtigsten Projekten. Hier die Fakten zum Film:

Der neue Film heißt Star Wars: Rogue Squadron .

Patty Jenkins (Wonder Woman) übernimmt die Regie.

Der Film kommt noch vor Taika Waititis geplantem Star Wars-Film in die Kinos.

Der größte Actionfilm im Star Wars-Universum?

Was ist das Rogue Squadron? Der Titel spielt auf die von Luke Skywalker gegründete Renegatenstaffel an, eine Gruppe tollkühner Flieger im Kampf gegen das Imperium. Viele werden den Filmtitel aber vor allem mit einem assoziieren: Der gleichnamigen Spielereihe, in der Fans ab 1998 als Luke Skywalker gefährliche Missionen bestreiten konnten.

Der Kinofilm wurde nicht als Adaption der Rogue Squadron-Spiele angekündigt. Allerdings deuten die ersten Informationen einen ultimativen Star Wars-Actionfilm an. Denn die Wonder Woman-Regisseurin hat große Pläne. Die erste Frau, die einen Star Wars-Film inszeniert, kündigt diese in einem Video auf Twitter an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Inspiriert von ihrem Vater, einem Kampfpiloten, der im Krieg gefallen ist, träumt Jenkins nämlich schon seit Jahren davon, den "größten Kampfpiloten-Film aller Zeiten" zu drehen. Lange Zeit, so Jenkins im Video, fehlte ihr die richtige Idee. Nun ist sie da: Rogue Squadron. (via The Hollywood Reporter )

Wann kommt Star Wars: Rogue Squadron ins Kino?

Nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers wird also ein Actionfilm über Kampfpiloten in ihren X-Wings die Geschichte des Sternenkriegs weiter erzählen. Wann genau der Film spielt, ist noch nicht bekannt. Das erste Spiel war damals zwischen Episode 4 und 5 angesiedelt. Das Konzept erinnert in jedem Fall an die bisherigen Spin-offs wie Rogue One und Solo.

Fest steht immerhin der Starttermin. Star Wars: Rogue Squadron kommt an Weihnachten 2023 im Kino.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von der Idee eines Star Wars-Films über die Kampfpiloten?