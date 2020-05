Star Wars: Taika Waititi dreht den nächsten Film der Sternensaga

Die Skywalker-Saga ist vorbei. Doch der nächste Star Wars-Film steht schon fest. Thor 3-Regisseur Taika Waititi wird ihn gemeinsam mit Krysty Wilson-Cairns ins Kino bringen.

Pünktlich zum Star Wars Day am vierten Mai ist Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auf Disney+ erschienen. Die Skywalker-Saga ist damit komplett. Doch wie sieht es mit der Sternensaga im Kino aus? Wie soeben auf StarWars.com verkündet wurde, inszeniert niemand Geringeres als Taika Waititi den nächsten Star Wars-Film.

Taika Waititi hat bereits im Zuge des Finales der 1. Staffel von The Mandalorian erste Star Wars-Erfahrung gesammelt. Nun kehrt er als Regisseur und Drehbuchautor in die weit, weit entfernte Galaxis zurück. Während er auf dem Regiestuhl Platz nimmt, schreibt er gemeinsam mit Krysty Wilson-Cairns das Drehbuch.

Neuer Star Wars-Film und neue Star Wars-Serie bestätigt

Als Drehbuchautorin zeichnete Krysty Wilson-Cairns zuletzt 1917 verantwortlich. Für ihre Arbeit an dem Kriegsfilm erhielt sie eine Oscarnominierung für das Beste Originaldrehbuch. Davor war sie bei der Fantasy-Horror-Serie Penny Dreadful beteiligt. Weiterhin steht sie in den Credits von Last Night In Soho, dem neuem Film von Edgar Wright.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass Matrjoschka-Co-Schöpferin Leslye Headland als Produzentin, Drehbuchautorin und Showrunnerin an einer neuen Star Wars-Serie arbeitet. Diese soll sich auf weibliche Figuren fokussieren und an einem Punkt auf der Star Wars-Timeline angesiedelt sein, der bisher von keinem andere Projekt erforscht wurde.

Die bisher noch unbetitelte Serie ist damit die vierte Star Wars-Realserie, die für Disney+ entwickelt wird. The Mandalorian ist bereits erschienen und bewegt sich auf seine 2. Staffel zu. In der Vorproduktion befinden sich derweil eine Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor und eine Cassian Andor-Spin-off mit Diego Luna.

Konkrete Startdaten existieren bisher weder für Taika Waititis Star Wars-Film noch die kommenden Star Wars-Serien.

