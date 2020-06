Der verstörende Evil Dead-Horror geht weiter, aber ohne den Star der Reihe

Die Evil Dead-Reihe ist noch lange nicht tot. Nach dem Aus der Serie geht es wieder im Kino weiter. Auf Bruce Campbells Ash müssen wir allerdings dieses Mal verzichten.

Zuletzt mussten die Fans der Evil Dead-Reihe eine herbe Niederlage einstecken. Trotz großer Beliebtheit wurde die Serie Ash vs Evil Dead nach drei Staffeln beendet und Bruce Campbell verabschiedete sich von seiner Kettensäge. Die finsteren Dämonen geben deswegen aber noch lange keine Ruhe. Im Gegenteil: Nun haben sie es wieder aufs Kino abgesehen.

Wie Empire erfahren hat, befindet sich der nächste Evil Dead-Film bereits in der Vorproduktion. In den vergangenen Jahren gab es zwar immer wieder Gerüchte über einen weiteren Teil der Tanz der Teufel-Sage, bisher wurde es allerdings nie konkret. Das soll sich ändern, denn der neuste Evil Dead-Film hat jetzt einen Titel und einen Regisseur.

Nächster Evil Dead-Film ohne Bruce Campbells Ash

Evil Dead Now lautet der Titel des Films, der ohne Bruce Campbell als Hauptdarsteller auskommen muss. So, wie es aktuell aussieht, haben wir in Ash vs Evil Dead tatsächlich die Abschiedsvorstellung des Schauspielers in seiner Paraderolle gesehen. In Evil Dead Now soll eine weibliche Figur im Mittelpunkt der schaurigen Ereignisse stehen.



Damit gleicht der Film dem Evil Dead aus dem Jahr 2013, der unter der Regie von Fede Alvarez entstanden ist. Lose von den Wurzeln des Franchise inspiriert, aber schlussendlich sehr flexibel in der Einordnung - diesen Pfad scheint auch Evil Dead Now einzuschlagen. Eine bereits existierende Geschichte wird hier nicht fortgesetzt.

Der Regisseur und Drehbuchautor von Evil Dead Now

Inszeniert wird der neue Teil von Lee Cronin, der letztes Jahr mit dem unbehaglichen Horrorfilm The Hole in the Ground auf sich Aufmerksam gemacht hat und offenbar von Evil Dead-Mastermind Sam Raimi persönlich für den Posten ausgesucht wurde. Cronin wird ebenfalls das Drehbuch schreiben. Raimi und Campbell bleiben der Reihe als Produzenten erhalten.

Für Evil Dead tut sich damit die Möglichkeit auf, auch in Zukunft spannend und relevant zu bleiben. Ash vs Evil Dead bediente sich bereits an der Nostalgie für die Reihe. Nun wird es Zeit, neue Wege zu gehen. Wann Evil Dead Now ins Kino kommt, steht allerdings noch nicht fest.

