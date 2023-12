Der vielleicht beste Sci-Fi-Film aller Zeiten heute im TV: Das neue Ende verändert die gesamte Story

Für Science-Fiction-Fans ist unser heutiger TV-Tipp Pflichtprogramm. Ihr bekommt das Meisterwerk sogar in der besten Version zu Gesicht.

Regisseur Ridley Scott ist dafür bekannt, dass er nach dem Kinostart gerne nochmal in den Schneideraum geht, um eine neue Fassung seiner Filme anzufertigen. Das aktuelle Beispiel: Napoleon. Derzeit läuft das Historien-Epos mit 158 Minuten Laufzeit im Kino. Ein vierstündiger Director's Cut ist längst beschlossene Sache.



Keinen Film hat Scott aber so oft überarbeitet wie Blade Runner. Vor 41 Jahren kam das Science-Fiction-Meisterwerk ins Kino. Schon damals existierten vier (!) verschiedene Versionen des Films. Im Lauf der Jahre sind drei weitere dazugekommen. Im Fernsehen könnt ihr heute Abend den Final Cut von Blade Runner schauen.

Die beste Blade Runner-Version im TV: Der Final Cut wartet mit einem absoluten Gänsehaut-Ende auf

Blade Runner erzählt von Rick Deckard (Harrison Ford), der sogenannte Replikanten jagt. Es handelt sich um Androiden, die auf den ersten Blick wie Menschen aussehen. Im verregneten Los Angeles einer dystopischen Zukunft gerät Deckard in eine riesige Verschwörung und muss alles, was er zu wissen glaubt, infrage stellen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blade Runner schauen:

Blade Runner - Trailer (Deutsch) HD

Achtung, es folgen Spoiler!

Blade Runner schlägt extrem düstere Töne an. Als der Film 1982 ins Kino kam, wurde ihm jedoch ein völlig unpassendes Happy End angehängt, in dem Deckard mit der Replikantin Rachel (Sean Young) einfach in den Sonnenuntergang fährt. Erst mit dem Director's Cut und dem Final Cut haben wir das deutlich bessere Ende erhalten.

Das neue Ende entspricht Scotts ursprünglicher Vision von Blade Runner und fällt deutlich ambivalenter aus. Von einem Happy End ist hier keine Spur zu entdecken. Stattdessen schleicht sich bei Deckard der Verdacht ein, dass er selbst ein Replikant ist. Auslöser dafür ist das Papier-Einhörn, das signalisiert, dass er fremde Erinnerungen besitzt.

Sci-Fi-Meisterwerk: Wann läuft Blade Runner heute im TV?

Blade Runner läuft heute Abend, am 17. Dezember 2023, um 22:50 Uhr auf Tele 5. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 1:10 Uhr. Nachts um 3:15 Uhr folgt die Wiederholung. Gezeigt wird der Final Cut, also die beste Version des Films. Alternativ könnt ihr Blade Runner bei Maxdome als Stream kaufen und leihen.

