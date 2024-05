Der vielleicht beste Sci-Fi-Film geht als Serie weiter: Jetzt steht der wichtigste Star fest (er ist die perfekte Wahl)

Blade Runner gilt als einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Die Serien-Fortsetzung Blade Runner 2099 hat nun eine echte Genre-Koryphäe in der Hauptrolle besetzt.

Obwohl Blade Runner 1982 keine überschwänglichen Beträge in die Kinokassen spülte, avancierte Ridley Scotts Sci-Fi-Kracher mit Harrison Ford über die Jahre zu einem der prägendsten und besten Vertreter seines Genres. 2017 setzte Dune-Regisseur Denis Villeneuve den Klassiker mit dem Sequel Blade Runner 2049 auf der großen Leinwand fort, das von der Kritik und den Fans gefeiert wurde. Kein Wunder also, dass die Welt der Replikant:innen, die auf der erfolgreichen Romanreihe von Philip K. Dick basiert, weiter ausgeschöpft werden soll.

So kündigte Amazon 2022 eine Serienfortsetzung an, die uns als Blade Runner 2099 auf der Streamingplattform erreichen wird. Nachdem es lange Zeit ruhig um das Projekt war, geht es nun endlich richtig los. Denn die Serie hat seine Hauptdarstellerin gefunden ‒ und diese scheint wie gemacht für den Sci-Fi-Kracher.

Sci-Fi-Serie: Everything Everywhere All at Once-Star Michelle Yeoh wird Blade Runner 2099 auf Amazon Prime anführen

Wie Variety berichtet, wurde Michelle Yeoh für die Hauptrolle in Blade Runner 2099 besetzt. Die Schauspielerin konnte 2023 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für den Sci-Fi-Mindfuck Everything Everywhere All at Once gewinnen und bekommt mit Star Trek: Section 31 nach ihrem Auftritt in Star Trek: Discovery bald ihren eigenen Star Trek-Film, an dem sie auch als Produzentin beteiligt ist. Dass Yeoh sich in futuristischen Welten auskennt und gleichzeitig eine großartige Schauspielerin ist, können ihr gleich zahlreiche Projekte attestieren.

Paramount Michelle Yeoh in Star Trek

Die Nachricht kommt circa ein Jahr, nachdem Killing Eve-Star Jodie Comer für die Rolle gehandelt wurde. Die Schauspielerin verließ das Projekt jedoch nur weniger Monate später. Nach Produktionsverschiebungen aufgrund der Hollywood-Streiks sowie regen Wechseln hinter der Kamera wird Shogun-Regisseur Jonathan van Tulleken die ersten beiden Episoden der Sci-Fi-Serie inszenieren und gleichzeitig als ausführender Produzent fungieren. Silka Luisa (Shining Girls) wird derweil als Showrunnerin aktiv. Blade Runner-Mastermind Ridley Scott (Napoleon) wirkt als ausführender Produzent mit.

50 Jahre später: Darum geht es in der Sci-Fi-Serie Blade Runner 2099 bei Amazon Prime

Die Handlung der Serie spielt 50 Jahre nach den Ereignissen von Villeneuves Blade Runner 2049. Weitere Details zum Plot werden bisher unter Verschluss gehalten, doch will Variety von Insidern erfahren haben, dass Yeoh eine Figur mit dem Namen Olwen verkörpern wird, die als Replikantin am Ende ihres Lebens steht. Von offizieller Seite wurde dies jedoch noch nicht bestätigt.

Nachdem die Produktion von Blade Runner 2099 bereits letztes Jahr in Belfast beginnen sollte, ist diese vor kurzem endlich in Prag an den Start gegangen. Ein Starttermin für die Serie auf Amazon Prime Video ist bisher noch nicht bekannt.