Die kultigste CSI-Serie wird nach 12 Jahren neu aufgelegt – mit einer entscheidenden Änderung

CSI gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Krimi-Universen überhaupt. Das Kult-Spin-off CSI: Miami soll in Kürze zurückkehren. Aber mit einem besonderen Twist.

CSI: Miami kehrt zurück: Darum geht's in der neuen Serie

David Caruso , der lässig seine Sonnenbrille absetzt und auf Spurensuche geht, war ein häufiger Anblick für TV-Zuschauende der frühen 2000er. Der Hauptdarsteller von CSI: Miami verhalf mit seiner Rolle Horatio Caine dem CSI: Den Tätern auf der Spur -Spin-off zu dem Kultstatus, den es noch immer genießt. Jetzt soll die Serie 12 Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge eine Rückkehr feiern:

Wie Deadline berichtet, hat der US-Sender CBS die Doku-Serie kürzlich in Auftrag gegeben. Das True Crime-Format soll sich um echte Fälle aus Miami und deren verblüffende Lösung per Forensik drehen.

Ob es dabei ein Wiedersehen mit den Seriendarsteller:innen geben wird, etwa bei der Moderation oder in den Sprechrollen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Produziert wird das neue Format allerdings vom CSI: Miami-Macher und Produzenten-Koryphäe Jerry Bruckheimer.

Wann kommt die neue CSI-Serie nach Deutschland?

Die neue CSI-Serie hat bisher keinen Starttermin oder Sendeplatz in Deutschland. In den USA soll sie bereits am 26. Juni 2024 anlaufen. Es ist das neueste Lebenszeichen des bekannten Krimi-Universums nach der jüngsten Absetzung beim großen NCIS-Vorbild.

