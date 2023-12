Der vielleicht größte Film aller Zeiten heute im TV: Er kostete 200 Millionen Dollar, geht 3 Stunden und brach etliche Rekorde

Er gehört auch nach 26 Jahren noch immer zu den besten Filmen aller Zeiten. Das Meisterwerk von Regisseur James Cameron brach mehrere Rekorde und ebnete zwei jungen Schauspieler:innen den Weg für eine beispiellose Hollywood-Karriere.

Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit läuft einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten im Fernsehen. Nicht nur das Einspielergebnis verelffachte die hohen Produktionskosten, auch etliche Rekorde wurden aufgestellt und werden zum Teil noch immer gehalten. Heute Abend läuft Titanic im TV.

Darum geht es in dem romantischen Katastrophenfilm Titanic

Das größte Passagierschiff der Welt, die Titanic, verlässt im April 1912 den Hafen von Southampton. Mit an Bord ist die junge Rose (Kate Winslet), die in der luxuriösen ersten Klasse reist und dem reichen Cal (Billy Zane) versprochen ist. Luxus ist hingegen dem Künstler Jack (Leonardo DiCaprio) fremd, der beim Pokern Tickets für die dritte Klasse gewinnt und ebenfalls nach New York reist. So unterschiedlich die Welten auch sind, aus denen die beiden kommen, so stark ist trotzdem ihre Verbindung zueinander. Doch der beginnenden Liebesgeschichte steht eine viel größere Hürde bevor, denn das als unsinkbar geltende Schiff kollidiert mit einem Eisberg.

20th Century Fox Ein Bild, das in die Filmgeschichte eingeht.

Die Katastrophe der Titanic fasziniert auch nach über 100 Jahren noch immer die Menschen. James Cameron schafft es in dem Film, die wahren Ereignisse mit Fiktion spannend zu verknüpfen, wie Screen Rant in zwei Artikeln berichtet. Während die Kollision mit dem Eisberg und der Verlauf der Katastrophe so detailgetreu wie möglich erzählt wird, entstammt die Liebesgeschichte von Rose und Jack der Fantasie. Doch es gibt auch 30 Passagier:innen und Besatzungsmitglieder , die sich stark auf real existierende Menschen beziehen. Wie die Figur Molly Brown (Kathy Bates), die der Philanthropin Margaret Brown entstammt.

Titanic ist ein Schiff der Superlative: das größte, das luxuriöseste, das Unsinkbare. Dass ausgerechnet letzteres sich bei der mit Spannung erwarteten Jungfernfahrt als falsch erweist, macht wohl die Faszination für das Thema der Titanic aus. James Cameron schafft es, das Lebensgefühl einzufangen, dass einem die Welt zu Füßen liegt, bis der Hochmut des Menschen das böse Erwachen bringt.

Titanic schaffte es, einige Rekorde aufzustellen, darunter fielen unter anderem die teuersten Produktionskosten, der erste Film, der über eine Milliarde eingespielt hat, die meisten Oscar-Nominierungen und Gewinne. Einige Plätze teilt sich das Meisterwerk von James Cameron, andere wurden überboten, doch in ein paar Kategorien ist Titanic noch immer unangefochten.

Wann läuft Titanic im TV?

Titanic wird an beiden Weihnachtstagen auf VOX ausgestrahlt. Einmal heute (25. Dezember) zur Primetime um 20:15 Uhr und morgen (26. Dezember) um 16:35 Uhr. Außerdem kann Titanic unter anderem auf Disney+ und Amazon Prime gestreamt werden.