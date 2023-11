Er kostete 200 Millionen: Jetzt erscheint einer der größten Filme aller Zeiten, der 11 (!) Oscars gewann und etliche Rekorde brach, bei Amazon in neuer Heimkino-Fassung

1997 erweckte Regisseur James Cameron das imposante Kreuzfahrtschiff Titanic wieder zum Leben und erzählte den dramatischen Untergang während der Jungfernfahrt neu. Noch in diesem Jahr erscheint Titanic in einer restaurierten Heimkinofassung.

Die restaurierte Fassung von Titanic lief in diesem Jahr anlässlich zum 25-jährigen Jubiläum erneut in den Kinos. In Ultra High Definition inklusive HDR und High Frame Rate konnten Fans den Untergang des Luxusschiffs und der herzzerreißenden Liebesgeschichte erneut erleben. Für den deutschen Markt wurde die Tonspur in Dolby Digital 7.1 Plus gewählt. Das Original in Dolby Atmos ist in der englischen Tonspur ebenfalls auf der Disk hinterlegt.

Passend zu Weihnachten erscheint die restaurierte Fassung des Meisterstücks von Regisseur James Cameron am 15. Dezember und kann bereits jetzt vorbestellt werden.



Neben der restaurierten Fassung in 4K * ist Titanic schon jetzt auf Blu-ray *, DVD * und als Stream * erhältlich. Das umfangreiche Bonusmaterial gibt es aber nur in der neuen Fassung, dazu später mehr.

Auch nach 25 Jahren hält Titanic etliche Rekorde

1998 war Titanic der erste Film, der mit einem weltweiten Einspielergebnis die Milliardenmarke knacken konnte (1,8 Milliarden). Zwölf Jahre lang hielt Titanic diesen Rekord, bis James Cameron sich mit Avatar selbst überbot. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war Titanic mit 200 Millionen US-Dollar der teuerste Film aller Zeiten. Erst 2005 brach Peter Jackson mit King Kong und einem Budget von 205 Millionen Dollar diesen Rekord. Inzwischen gibt es einige Filme, die über diesem Budget liegen, die Inflation spielt hier aber auch eine Rolle.

Amazon Das historische Ereignis wird gekonnt mit einer fiktiven Liebesgeschichte verwebt.

Die meisten Rekorde von Titanic haben mit den Oscars zu tun. Gloria Stuart war und ist noch immer die älteste Person, die je für einen Oscar nominiert wurde. Sie spielt die gealterte Rose und war zu dem Zeitpunkt 87 Jahre alt. Mit 14 Oscar-Nominierungen teilt sich Titanic Platz 1 mit Alles über Eva (1950) und La La Land (2016). Ganze 11 Oscar-Gewinne konnte neben Titanic nur Ben Hur (1959) und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003) erzielen.

Titanic war der erste Film, der in allen sieben technischen Kategorien nominiert wurde. Das gelang anschließend noch Master and Commander, Hugo Cabret, Mad Max: Fury Road und The Revenant. Doch im Gegensatz zu den genannten konnte Titanic auch in allen sieben Kategorien die Goldstatue einsammeln.

Titanic: Die Frage aller Fragen wird im Bonusmaterial geklärt

Die US-Fassung wird mit ganzen 15 Stunden Bonusmaterial angekündigt. Höchstwahrscheinlich wird dieses auch in der deutschen Fassung übernommen werden. Das heißt, unter anderem teilen James Cameron, Produzent Jon Landau und Kate Winslet ihre Erinnerungen und liebsten Momente. In 25 Years Later with James Cameron erkundet der Regisseur die Mythen und Geheimnisse des Schiffswracks. Und endlich wird auch eine Frage geklärt, die Fans seit 25 Jahren umhertreibt.

Gegen Ende des Films rettet sich Rose auf eine umhertreibende Holztür. Jack startet nur einen halbherzigen Versuch, entscheidet sich dann aber sofort dazu im Wasser zu bleiben, wo er kurze Zeit später erfriert. Dass Jack sofort aufgibt, lässt Raum für Spekulationen und viele Fans sind sich sicher: Er hätte auf die Tür gepasst. Im Bonusmaterial wird diese Frage nun ein für allemal geklärt. In mehreren Tests wurde herausgefunden, ob Jack auf die Tür gepasst und damit ebenfalls überlebt hätte.

