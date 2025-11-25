Der wahre Grund, warum Camille in Emily in Paris Staffel 5 fehlt

Die 5. Staffel von Emily in Paris muss ohne Camille Razat auskommen. Warum die Schauspielerin die Netflix-Serie verließ, erfahrt ihr hier.

Die Serie Emily in Paris entwickelte sich seit ihrem Start 2020 zu einem der beliebtesten Hits auf Netflix. Am 18. Dezember 2025 ist bereits die 5. Staffel der Feelgood-RomCom beim Streamer eingetroffen, für die sich Fans allerdings auf einige Änderungen einstellen müssen. Zum einen wechselt die Serie ihren Handlungsort – was den Titel gewissermaßen unsinnig macht. Zum anderen ist eine der wichtigsten Figuren in den neuen Episoden nicht mehr dabei: Camille.

Der Grund ist denkbar einfach: Deren Darstellerin Camille Razat verkündete im zurückliegenden April ihren Ausstieg aus der Serie. Doch warum?

Deshalb fehlt Camille Razat in Staffel 5 von Emily in Paris

Wer jetzt an irgendwelche Set-Querelen à la Charmed denkt, die zum Aus von Razat bei Emily in Paris geführt haben könnten, kann jedoch beruhigt werden. Die Französin hat sich selbst für diesen Schritt entschieden, wie sie per Instagram erklärte. Dabei drückte sie ihre volle Wertschätzung für die Netflix-Serie und ihre Rolle aus, deren Story-Arc nach vier Staffeln ihrer Meinung nach zufriedenstellend auserzählt sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter anderem heißt es in ihrem Post:

Nach einer unglaublichen Reise habe ich mich dazu entschlossen, mich von Emily in Paris zu verabschieden. Es war eine wirklich wundervolle Erfahrung, voller Fortschritt, Kreativität und unvergesslicher Erinnerungen. [...] Es fühlte sich wie der richtige Moment an, neue Horizonte zu erkunden.



Um was es sich bei diesen "neuen Horizonten" handelt, gab Razat damals ebenfalls gleich bekannt. So stand sie danach nicht nur für die mittlerweile veröffentlichten Serien Néro und The Lost Station Girls vor der Kamera, sondern gründete auch ihre eigene Produktionsfirma namens Tazar Production. Das Unternehmen hat laut Razat bisher "nur" Kurzfilme und Musikvideos realisiert, befindet sich derzeit aber in der Entwicklungsphase eines ersten Spielfilms.

Auch interessant: Eine der größten Kultserien feiert 2026 ihr Comeback

Wird Camille Razat zu Emily in Paris zurückkehren?

Auch wenn sich Razat zunächst voll auf ihre Funktion als Produzentin fokussieren möchte, ließ sie sich dennoch eine Hintertür offen und machte Fans durchaus Hoffnung auf eine Rückkehr zu dem Netflix-Hit. Ihr Charakter Camille sei schließlich "immer ein Teil der Welt von Emily in Paris".

Es ist also wohl nicht ausgeschlossen, dass Razat in einer potenziellen 6. Staffel der Serie wieder mit von der Partie ist. Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt dies aber reine Spekulation.