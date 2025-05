Der wahre Grund, warum Ellen Pompeo Grey's Anatomy niemals komplett verlassen wird

Die Hit-Serie Grey's Anatomy ist seit 20 Jahren zu sehen – und mit ihr Ellen Pompeo. Denn die Schauspielerin hat überzeugende Gründe, dabei zu bleiben.

Als Dr. Meredith Grey prägte die Schauspielerin Ellen Pompeo (Good American Family) die Serie Grey's Anatomy von Shonda Rhimes (Bridgerton). Die Serie läuft bereits seit zwei Jahrzehnten und in den letzten Jahren wurde immer wieder spekuliert, ob Pompeo nicht doch aussteigt. Erst vor wenigen Tagen startete die bereits 21. Staffel auch in Deutschland bei Disney+. Und auch wenn Pompeo ihre einstige Hauptrolle reduziert hat, denkt sie nicht an den Ausstieg und hat überzeugende Gründe.

Ellen Pompeo will auch weiterhin etwas von ihrer harten Arbeit an Grey's Anatomy haben

Wie Entertainment Weekly berichtete, wird Schauspielerin Ellen Pompeo nicht komplett aus dem Krankenhaus-Drama Grey's Anatomy aussteigen. Die Gründe dafür sind, wie sie in einem Interview mit El País erklärte, eindeutig:

Das würde keinen Sinn machen, weder emotional noch finanziell. Die Show wurde 2024 mehr als eine Milliarde Mal gestreamt. Mehr als eine Milliarde Mal.

Pompeo war von Staffel 1 bis Staffel 19 als Hauptdarstellerin tätig. Seitdem tritt sie seltener auf. In der aktuellen Staffel 21 wird sie beispielsweise nur in 7 von 18 Episoden vor der Kamera zu sehen sein:

Die Unternehmen, denen die Sendung gehört und die sie streamen, verdienen eine Menge Geld mit unseren Bildern, unseren Stimmen und unseren Gesichtern. Wenn ich mich komplett zurückziehen würde, würde jeder Geld mit meiner harten Arbeit aus 20 Jahren verdienen, und ich würde kein Geld mehr verdienen.

Ellen Pompeos hat also gute Gründe, dabei zu bleiben. Die Schauspielerin reduzierte ihre Auftritte in der Serie, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können.

Zudem konnte sie zuletzt auch die Serie Good American Family umsetzen, die ebenfalls bei Disney+ streamt. Doch ganz loslassen möchte sie Grey's Anatomy eben nicht:

Gefühlsmäßig bedeutet die Serie den Leuten sehr viel. Ich möchte eine Haltung der Dankbarkeit gegenüber der Serie haben.

Fans der ersten Stunde können also beruhigt sein – Ellen Pompeo und somit Meredith Grey ist und bleibt ein fester Bestandteil des turbulenten Krankenhaus-Lebens in Seattle. Die Serie streamt in Deutschland bei Disney+.