Der Wer hat Sara ermordet Staffel 2-Trailer quält die Fans mit noch mehr Fragen als ohnehin schon

Der Netflix-Trailer zur 2. Staffel Wer hat Sara ermordet ist gekommen, um uns wütend zu machen. Wir kratzen das chaotische Wissen aus den eineinhalb Minuten zusammen.

Sorry, aber warum macht Chema da im Trailer zur 2. Staffel Wer hat Sara ermordet plötzlich mit Clara rum? Was hat Elisa getan, um entführt zu werden? Und welche mächtige Organisation steckt dahinter?

Wer hat Sara ermordet? ist eine schamlose Serie, wenn es darum geht, Geheimnisse und Wendungen möglichst vage anzuteasen - und dieser Trailer ist ihr fieses Meisterstück.

Wer hat Sara ermordet Staffel 2: Der gemeinste Netflix-Trailer des Monats

Mit offenkundigem Genuss macht sich die Serie einen Spaß daraus, möglichst viel zu zeigen und dabei möglichst wenig wirklich zu offenbaren. Der Trailer tänzelt mit der Eleganz eines Elefanten auf Schlittschuhen um die größten Fragen an Staffel 2 herum, die wir hier bereits gestellt haben.

Who Killed Sara - S02 Trailer 2 (Spanish) HD

Sicher, ein Teaser-Trailer teast, so läuft das Spiel, aber mit diesem Trailer festigt Wer hat Sara ermordet ihren Ruf als frustrierendste aktuell laufende Serie. Schon in Staffel 1 ploppten mit jeder aufgelösten Frage zwei neue auf - von den Logiklöchern fange ich hier gar nicht an.

Wer hat Sara ermordet Staffel 2: Die 4 wichtigsten Fragen, die der Trailer aufwirft

Da ist endlich mal Nicandro , der mysteriöseste Charakter in Staffel 1 - und dann wird auf ihn direkt ein Mordanschlag verübt? Da bin ich aber gespannt, wer wohl ein Interesse am Tod eines Charakters, den wir nie wirklich erlebt haben. Ein klassischer Wer hat Sara ermordet-Move!

, der mysteriöseste Charakter in Staffel 1 - und dann wird auf ihn direkt ein Mordanschlag verübt? Da bin ich aber gespannt, wer wohl ein Interesse am Tod eines Charakters, den wir nie wirklich erlebt haben. Ein klassischer Wer hat Sara ermordet-Move! Oh, und da ist auch Saras Vater , der in Staffel 1 ebenfalls nicht vorkommt, lediglich als Phantom im Tagebuch, was auch nur sehr ernsthafte Redditors herausgefunden. Wobei, ist der Mann im Trailer wirklich Saras Vater? Er bezweifelt seine Vaterschaft. Wer ist Saras echter Vater, wenn nicht der Vater, von dem wir im Trailer erst erfahren?

, der in Staffel 1 ebenfalls nicht vorkommt, lediglich als Phantom im Tagebuch, was auch nur sehr ernsthafte Redditors herausgefunden. Wobei, ist der Mann im Trailer wirklich Saras Vater? Er bezweifelt seine Vaterschaft. Wer ist Saras echter Vater, wenn nicht der Vater, von dem wir im Trailer erst erfahren? Was bedeutet der absolut wahllos eingestreute Dialog zwischen Mariana und Sofia ? Wir wissen doch, dass Sofia von César schwanger ist. Warum sagt Marianna, Césars Frau, dann: "Der kleine Junge ist nicht von ihr. Ich werde ihn retten." Worauf bezieht sie sich? Auf das ungeborene Kind? Auf Bruno, Sofias Sohn? Oder gar auf das Kind, mit dem Sara schwanger war, als sie - vermeintlich - starb.

? Wir wissen doch, dass Sofia von César schwanger ist. Warum sagt Marianna, Césars Frau, dann: Worauf bezieht sie sich? Auf das ungeborene Kind? Auf Bruno, Sofias Sohn? Oder gar auf das Kind, mit dem Sara schwanger war, als sie - vermeintlich - starb. Und dann noch die Frage zur Entführung von Elisa: Wer steckt dahinter? Wer ist mächtiger und einflussreicher als César?

Was wir nach diesem Trailer tun können, ist bilanzieren: Wer hat Sara ermordet? wird eine andere Serie in Staffel 2. Das Ausmaß der Handlung breitet sich offenbar aus. Saras Tod rückt immer weiter in den Hintergrund, die Serie emanzipiert sich, andere Plotlinien werden größer und wichtiger.

Kleine kühne Prognose: Dieser Trailer hat Staffel 3 von Wer hat Sara ermordet vorbereitet.

