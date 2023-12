Der wohl beste Zombie-Horror des Jahres mit unfassbar intensiver Geschichte: Das ist die optimale Heimkinofassung

The Last of Us konnte nicht nur als Videospiel überzeugen, auch zehn Jahre später wurde die Serienadaption ein voller Erfolg. Wir zeigen euch die beste Fassung fürs Heimkino.

Eine der größten Serien in diesem Jahr ist die Videospieladaption The Last of Us. Überzeugen konnte sie Kritiker:innen und Fans vor allem damit, dass sie den gruseligen Zombie-Horror mit einer berührenden Geschichte verbindet. Fürs Heimkino gibt es die erste Staffel in bester 4K-Qualität.

Das spannende Serienspektakel in neun Episoden gibt es neben der 4K-Edition * auch auf Blu-ray *, DVD * und im Stream auf Amazon *. Fans können sich bei den Heimkinofassungen auch auf über zwei Stunden Bonusmaterial freuen.

The Last of Us Staffel 2: Angst um Abby-Darstellerin

The Last of Us erhielt für die zweite Staffel schnell grünes Licht, doch durch den Hollywood Streik verzögerte sich die Produktion. Jetzt kann es mit der Planung weitergehen. Hartnäckigen Gerüchten zufolge wird Kaitlyn Dever die Rolle der Abby übernehmen. Die Figur tritt erstmals im zweiten Teil des Videospiels auf und ist bei einigen Spieler:innen umstritten. Daher haben manche Fans von Kaitlyn Dever Angst um die Schauspielerin und das nicht ohne Grund.

Verkörpert wird Abby im Spiel von Laura Bailey, die sich nach der Veröffentlichung einer Welle an Hasskommentaren und Drohungen ausgesetzt sah. Einige Leute konnten anscheinend nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden und gaben Bailey die Schuld an Abbys Handlungen, wie Forbes berichtet. Bailey machte die Kommentare öffentlich und konnte viel Zuspruch für sich gewinnen. Bleibt zu hoffen, dass Kaitlyn Dever die heftigen Reaktionen erspart bleiben, wenn sie die Rolle übernehmen sollte.

Darum geht es in The Last of Us

Eine parasitäre Pilzinfektion hat die Menschen in gewalttätige Kreaturen verwandelt. Zwanzig Jahre später wird der Überlebenskünstler Joel (Pedro Pascal) angeheuert, um die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer streng überwachten Quarantänezone zu schmuggeln. Doch selbst für den hartgesottenen Joel erweist sich der Auftrag als äußerst schwierig, denn Ellie ist immun gegen das Virus und mehrere Gruppierungen wollen sie um jeden Preis für sich haben. Gemeinsam stellen sich die beiden einer brutalen wie emotionalen Reise durch ganz Amerika.

