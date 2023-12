Nach Mobbing und Morddrohungen: Abbie-Darstellerin für The Last of Us Staffel 2 offenbar gefunden, aber Fans haben Angst um sie

Wer spielt Abby in der 2. Staffel von The Last of Us? Mit Kaitlyn Dever scheint die Schauspielerin gefunden. Aber müssen sich die Darstellerin und die Fans Sorgen machen?

Die Videospieladaption The Last of Us ist eine der größten Serien 2023 und bleibt uns noch ein paar Jahre erhalten. Die 2. Staffel hat längst grünes Licht erhalten. Nachdem der Streik der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood beendet wurde, kann jetzt die Vorproduktion für die neuen Episoden beginnen.

Fans der Vorlage stellen sich im Hinblick auf die 2. Staffel vor allem eine Frage: Wer spielt Abby? Seit Monaten kursieren Gerüchte um die Besetzung. Wie es aussieht, konnte sich Kaitlyn Dever gegen die Konkurrenz durchsetzen. Offiziell ist das Casting noch nicht, aber es gibt viele Hinweise, die es zu bestätigen scheinen.

Kaitlyn Dever spielt sehr wahrscheinlich Abby und die Fans machen sich Sorgen um sie

Nachdem bereits bekannte und traditionell gut informierte Insider wie Daniel Richtman und Jeff Sneider Devers Namen mit der Rolle von Abbey in der 2. Staffel von The Last of Us in Verbindung gebracht haben, gibt es auffällige Bewegungen auf ihrem Instagram-Profil. Mehrere Personen aus dem The Last of Us-Umfeld folgen seit Kurzem der Schauspielerin.

Craig Mazin und Neil Druckmann, die kreativen Köpfe hinter The Last of Us, haben bei Devers Instagram-Profil auf "folgen" geklickt. Auch Ellie-Darstellerin Bella Ramsey hat sich den beiden angeschlossen, ganz zu schweigen vom offiziellen The Last of Us-Account. Offenbar ist Dever auf irgendeine Art und Weise in die 2. Staffel involviert.

Hierbei kann es sich eigentlich nur um das Abby-Casting handeln. Rein von ihrem Aussehen passt Dever definitiv zur Figur aus dem Spiel. In dem Sci-Fi-Thriller No One Will Save You konnte sie zuletzt zudem beweisen, dass sie auch schauspielerisch das Zeug hat für eine dermaßen wichtige Rolle. Doch viele Fans machen sich Sorgen.

Die große Angst: Mobbing, Morddrohungen und mehr. Abby ist eine umstrittene Figur, die schreckliche Dinge tut. Im Videospiel wurde sie von Laura Bailey verkörpert, die sich kurz nach der Veröffentlichung einer unfassbaren Welle an Hasskommentaren ausgesetzt sah, wie Forbes in einem ausführlichen Bericht zusammenfasst.

Was Laura Bailey bei The Last of Us Part II erfahren hat, darf sich mit Kaitlyn Dever nicht wiederholen

Einige Menschen, die The Last of Us Part II gespielt haben, wollten und/oder konnten nicht zwischen den Handlungen einer Figur in einer fiktiven Geschichte und der Arbeit einer professionellen Schauspielerin unterscheiden. Sie projizierten ihre Ablehnung auf Bailey und setzten sie mit beleidigenden und verstörenden Nachrichten unter Druck. Obwohl sie nicht einmal am Drehbuch von The Last of Us beteiligt war, sahen sich Bailey und ihre Familie mit Gewaltandrohungen konfrontiert.

Wenn Kaitlyn Dever wirklich als Abby gecastet worden ist, müssen wir sie um jeden Preis schützen.

Trotz aller toxischen und misogynen Reaktionen haben sich viele Verteidiger:innen gefunden, die sich auf die Seite der Schauspielerin stellten. Und die sorgen sich nun um Dever.

Die 2. Staffel von The Last of Us ist noch in weiter Ferne. Doch schon jetzt wollen Fans für die Problematik zu sensibilisieren, damit sich das Grauen, das Bailey erleben musste, nicht bei einer anderen Schauspielerin wiederholt. Nur weil eine fiktive Figur etwas Böses tut, bedeutet das lange nicht, dass die Kreativen hinter dem Projekt die Einstellung teilen. Medienkompetenz ist der entscheidende Begriff.

