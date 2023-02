Der zweiterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten wird fortgesetzt: Die Eiskönigin 2 und 2 weitere Disney-Hits kriegen Sequels

Disney will einige der größten Animations-Hits fortsetzen. Dazu hat der Konzern jetzt Sequels von Toy Story, Die Eiskönigin und Zoomania angekündigt.

Disney will die erfolgreichsten Animations-Marken nicht vernachlässigen und geht in die Sequel-Offensive. In einem Call zu den Einnahmen im 1. Quartal 2023 kündigte CEO Bob Iger gleich drei Sequels zu beliebten Reihen an.

Schaut hier mal wieder einen Clip aus Toy Story 4:

Toy Story 4 - Clip Forkys Geschichte (Deutsch) HD

Disney kündigt Toy Story 5, Die Eiskönigin 3 und Zoomania 2 an

Wie Deadline berichtet, kündigte Bob Iger Sequels zu Toy Story, Die Eiskönigin - Völlig unverfroren und Zoomania an. Die drei Franchises gehören zu den erfolgreichsten Animations-Reihen des Konzerns. Die Eiskönigin 2 ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,45 Milliarden Dollar sogar der zweiterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Auch Zoomania gehört zu den Disney-Animationsfilmen, die weltweit über eine Milliarde Dollar einspielten.

Ansonsten fiel der Disney-Call nicht so rosig aus. Laut Deadline plant der Konzern Kosten-Einsparungen von 5,5 Milliarden Dollar, was zur Streichung von 7.000 Stellen führt. Die Ankündigung von Toy Story 5, Die Eiskönigin 3 und Zoomania 2 soll daher sicher für garantierte Hits sorgen, wenn man sich den Erfolg der bisherigen Teile dieser Animations-Franchises anschaut.

