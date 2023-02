"Marvel trifft Star Wars" im bisher ungewöhnlichsten MCU-Film: Die ersten Reaktionen auf Ant-Man 3 feiern vor allem einen Mann

Vor dem Kinostart und den Kritiken durften jetzt erste kurze Social Media-Reaktionen auf Ant-Man and the Wasp: Quantumania veröffentlicht werden. Die fallen überwiegend sehr positiv aus.

Nächste Woche startet der erste große Marvel-Blockbuster 2023 in den Kinos. Ant-Man and the Wasp: Quantumania wird wieder in abgefahrene Welten eintauchen, während vor allem der größere Auftritt des neuen MCU-Oberbösewichts Kang (Jonathan Majors) mit großer Spannung erwartet wird.

Vor dem Kinostart durften einige Auserwählte den Film schon sehen und ihre Meinung spoilerfrei und knapp auf Twitter teilen. Wir haben mehrere positive und eine etwas kritischere Reaktion auf Ant-Man and the Wasp: Quantumania für euch gesammelt.

Ant-Man 3 wird als abgedrehtes MCU-Abenteuer mit Star Wars-Gefühl gefeiert

Die ersten Stimmen zum nächsten Marvel-Blockbuster feiern vor allem den Sci-Fi-Style und Majors' Performance als Thanos-Nachfolger Kang:

Ant-Man and The Wasp: Quantumania ist bei weitem Marvels bisher seltsamster und verrücktester Film. Jonathan Majors sticht stark hervor. Kang verstärkt den ganzen Film. Majors und Paul Rudd sind intensiv zusammen. Jede Menge CGI, verrückte neue Charaktere und eine aufregende Richtung für die MCU-Saga.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania ist wie Marvel meets Star Wars – und dafür bin ich hier! Kang ist absolut erschreckend. MODOK bringt all den lächerlichen Humor. Janet & Kang sind perfekt! Herzerwärmende Vater-Tochter-Geschichte! 2 WICHTIGE Abspann-Szenen!

PHASE 5 HAT BEGONNEN! Der neue #AntMan-Film ist wie eine psychedelische Achterbahn voller beängstigender und urkomischer Kuriositäten, plus einem SEHR bedrohlichen Kang. Große STAR WARS-Vibes treffen auf das MCU in seiner verrücktesten und einfallsreichsten Form. MODOK ist ein Spektakel, aber Jonathan Majors siegt. Liebte die Fahrt!

Der beste Star Wars-Film seit 2018 ist #AntManAndTheWaspQuantumania. Es ist ein riesiges Sci-Fi-Abenteuer mit wunderschönem Welten-Bau, das sich fast ein wenig untypisch für Marvel anfühlt, wie viel Welten-Bau es gibt. Aber er hat Humor, Herz, Kang reißt alles an sich und Michelle Pfeiffer stiehlt die Show.

Jonathan Majors ist eine Urgewalt in #AntManAndTheWaspQuantumania. Er ist fesselnd, chillig und liefert bereits jetzt eine erstklassige Leistung ab. Ich liebe die Komplexität, die er Kang mit buchstäblich einem einzigen Blick verleiht. MCU hat mit diesem Casting wirklich gewonnen

Eine negativere Reaktion zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist uns auch aufgefallen:

AntManAndTheWaspQuantumania hat viel zu viel zu bieten – es ist schwierig, sich emotional mit irgendetwas davon zu verbinden. Kang von Jonathan Majors ist ein charismatischer, intensiver Bösewicht und visuell fantastisch, aber die Bedrohung, die er darstellt, ist zu abstrakt.

Ab dem 15. Februar könnt ihr euch selbst von Ant-Man and the Wasp: Quantumania überzeugen. Dann startet der neue MCU-Blockbuster in den deutschen Kinos.

