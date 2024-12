Deshalb macht Luca in S.W.A.T. so gerne Armdrücken – ihr werdet Darsteller Kenny Johnson mit anderen Augen sehen

Wenn ihr erst einmal wisst, wieso Luca in S.W.A.T. so gerne Armdrücken macht, werdet ihr ihn und vor allem Darsteller Kenny Johnson ganz anders betrachten.

Die beliebte Action-Serie S.W.A.T. dreht sich eigentlich um das titelgebende Spezialeinsatzkommando, aber eines ihrer Mitglieder hat auch ein großes Faible fürs Armdrücken. Der Grund dafür liegt im echten Leben des Schauspielers Kenny Johnson und wenn man es erst einmal weiß, ergibt es total Sinn.

S.W.A.T.-Schauspieler Kenny Johnson ist Armdrücken-Profi und sogar Weltmeister

Richtig gelesen: S.W.A.T. wird in erster Linie nur deshalb durch Armdrücken und Witze darüber aufgelockert, weil Kenny Johnson extrem gut darin ist. Dem wurde nach zahlreichen Anspielungen bereits in Staffel 2 mit der Folge The B Team eine ganze Episode gewidmet, in der Luca letztlich ein Armdrücken-Turnier gegen andere Einsatzkräfte gewinnt.

Der Schauspieler hat jahrelang professionell trainiert und immer wieder an den offiziellen Weltmeisterschaften teilgenommen. Außer seinem ersten Jahr sei er dabei regelmäßig in die Top 5 der besten Armdrücker der Welt gekommen. Er war sogar schon Weltmeister und kann dementsprechend gute Tipps geben, was diese Sportart angeht, schreibt das Sport-Magazin Muscles & Fitness .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf YouTube findet ihr Videos , in denen er sogar mit seinem S.W.A.T.-Teamkollegen zeigt, worauf es beim Armdrücken wirklich ankommt. Das scheint nicht allein die Kraft in den Armen zu sein, sondern vor allem die richtige Technik. Ein Trick, den Kenny Johnson anwendet, ist beispielsweise, so schnell wie möglich das Handgelenk einzudrehen.

Noch wichtiger sei es aber – und da können wir natürlich nur zustimmen – dass man sich oder andere nicht bei dem Unterfangen verletzt.

Kenny Johnson spielt nicht nur in S.W.A.T. mit, ihr kennt den australischen Schauspieler und seinen Bizeps höchstwahrscheinlich auch aus Serien wie The Shield, Dexter oder Sons of Anarchy.

S.W.A.T. im Stream: Wo kann ich die Serie schauen?

Wir haben auch darüber hinaus wichtige Neuigkeiten für S.W.A.T.-Fans: Die 8. und neueste Staffel ist schon wenige Wochen nach der US-Ausstrahlung bei uns im TV gestartet. Normalerweise lag immer eine längere Zeit dazwischen, aber das ändert sich jetzt zum Glück.



Bei Netflix erschien gerade die 6. Staffel in Deutschland. Ihr könnt also auch dort die Armdrück-Folge schauen.