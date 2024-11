Nur 18 Tage nach US-Start: S.W.A.T. Staffel 8 ab heute schon in Deutschland und so könnt ihr sie schauen

Bisher dauerte es Monate, bis die neuen S.W.A.T.-Folgen auch nach Deutschland kamen. Nicht so bei Staffel 8, die schon wenige Wochen nach der US-Premiere ins hiesige TV einzieht.

Die 8. Staffel der US-Krimiserie S.W.A.T. läuft heute im deutschen Fernsehen an. Fans des Action-Formats könnte das überraschen, denn bisher lagen Monate zwischen der US-Premiere und dem Deutschlandstart.

Die neue Season erreicht uns ohnehin unverhofft, nachdem die Serie schon auf ein Finale mit dem Ende der 7. Staffel zusteuerte. Wie Deadline im April dieses Jahres berichtete, überlegte man es sich kurzfristig anders und bestellte ein weiteres Kapitel, das jetzt auf den Bildschirmen landet.

S.W.A.T. Staffel 8 ist ab heute im deutschen TV: So geht es weiter im US-Krimi

In der 1. Episode der 8. S.W.A.T.-Staffel wird es persönlich für Daniel "Hondo" Harrelson (Shemar Moore), als eine Schüler:innengruppe samt Busfahrer vermisst gemeldet wird. Bei dem Fahrer handelt es sich um seinen ehemaligen Football-Coach aus seiner Highschool-Zeit. In Folge 2 muss das 20-Squad-Team mit einem Sheriff aus Los Angeles gemeinsame Sache machen, um brutale Raubüberfälle auf Drogenhäuser zu untersuchen.

Neu im Team von Hondo ist Devin Gamble, gespielt von Annie Ilonzeh (Chicago Fire). Einige im 20-Squad-Team haben jedoch Vorbehalte, was die neue Kollegin angeht, da ihre Familie mit der kriminellen Unterwelt verbunden ist. Wird das einstige LAPD-Wunderkind sich beweisen können? Hondo hat Vertrauen in Devin und glaubt, dass sie mit ihrer Intuition und ihrem Wissen von der Straße ein wertvoller Teil des Teams werden kann.

Über eine Cast-Beförderung konnte sich laut Deadline der von Niko Pepaj gespielte Officer Miguel Alfaro freuen. Er wird ab der 8. Staffel zur Riege der Hauptcharaktere zählen und mehr Screentime haben.

Eine Nachricht von Hauptdarsteller Shemar Moore zum Start der 8. S.W.A.T.-Staffel:

Wann und wo ist die 8. S.W.A.T.-Staffel zu sehen?

Nach dem US-Start am 18. Oktober läuft die 8. Staffel von S.W.A.T. am 5. November 2024 beim deutschen Pay-TV-Sender Sky One an. Los geht es um 20:15 Uhr mit der 1. Episode, man findet die Folgen aber auch bei Sky Go, Sky Q und WOW zum Streamen.