"Deutscher Film ist so geil": Für Maxton Hall-Star Damian Hardung ist Hollywood nicht das Ziel

Vor dem Start der 2. Staffel Maxton Hall haben die Stars der Serie über Erfolg und Zukunftspläne gesprochen. Wobei Damian Hardung nicht vom Durchbruch als Star in Hollywood träumt.

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns ist eine gigantische Erfolgsgeschichte für Amazon. Keine nicht-englischsprachige Serie des Streamers wurde weltweit häufiger angeschaut als das Romantik-Drama. Nun warten die Fans ungeduldig auf Staffel 2, die noch dieses Jahr zu Prime kommen wird. Auf einer Pressekonferenz stellten Cast und Crew sich jetzt schon den Fragen der Journalist:innen, wobei Damian Hardung dringend etwas klarstellen wollte.

Maxton Hall als Aushängeschild: Damian Hardung zieht es nicht nach Hollywood

Gegenüber Harriet Herbig-Mattens Internats-Stipendiatin Ruby Bell spielt Damian Hardung in Maxton Hall die zweite Hauptfigur: den Millionärserben James Beaufort. Beiden Stars verschaffte die Amazon-Serie über Nacht weltweite Bekanntheit und so wurden sie während der Pressekonferenz gefragt, ob sie ihre Fühler schon in Richtung einer Hollywood-Karriere ausstrecken würden.

Ich habe das Gefühl, wir haben so ein deutsches Ding, [wenn wir lobend sagen]: Diese Person ist das 'deutsche Hollywood'. Ich frage mich: Was heißt das jetzt genau? Das macht uns kleiner als wir sind. Deutscher Film ist so geil teilweise. Und auch europäischer Film! Wir [sollten] uns auch mal zelebrieren für unseren Markt!

Vor dem Hintergrund der kürzlich von US-Präsident Donald Trump nach Kalifornien geschickten Nationalgarde, die in Los Angeles gegen die Proteste im Zuge seiner neuen Immigrationspolitik vorgeht, fügte Damian Hardung außerdem hinzu:

Wenn wir gerade mal nach L.A. gucken: Ohne politisch werden zu wollen, möchte ich gerade nicht in L.A. sein. Das heißt nicht, dass ich nicht amerikanische Filme drehen möchte, und dass es [da nicht auch] tolle Drehbücher gibt. Aber es geht am Ende des Tages immer um die Geschichte und die Menschen, mit denen man das macht. Da finde ich Europa gerade einen tollen Platz, um [hier] zu sein.

Harriet Herbig-Mattens verriet unterdessen, dass sie gerade eine Western-Serie (die deutsche Produktion Schwarzes Gold) gedreht hat, um zu beweisen, dass sie auch etwas anderes als Liebesdramen spielen könne. Sie zeigte sich dankbar für die durch Maxton Hall geöffneten Türen und freute sich auf neue Erfahrungen. Für ihre weitere Karriere wird sie sich aber trotzdem keinen Druck machen.



Angst, für den Rest ihrer Schauspiel-Karrieren in die Romantik-Schublade gesteckt zu werden, haben beide Stars nicht. Insofern werden sie wohl auch in der unlängst bestellten 3. Staffel Maxton Hall wieder voller Elan das Gefühlsleben des ungleichen Paares auf die Bildschirme bringen.

Wann startet Staffel 2 von Maxton Hall bei Amazon Prime?

Der tränenreiche Trailer zu Staffel 2 enthüllte es kürzlich: Die Erfolgsserie Maxton Hall wird am 7. November 2025 in ihre neuen Folgen starten. Wie schon in Staffel 1 umfasst die Rückkehr erneut sechs Episoden. Staffel 3 kommt dann wohl ein Jahr später, im Jahr 2026, zu Amazon Prime.

