Deutscher Harry Potter-Ersatz geht weiter: 45 Jahre altes Fantasy-Franchise wird endlich im Kino fortgesetzt

Während Harry Potter-Fans auf die Serie zum Fantasy-Franchise warten, hat Deutschlands Lieblingshexe Bibi Blocksberg einen neuen Kinofilm im Kessel. Mit neuem Jungstar in der Titelrolle.

Hörspielhexe Bibi Blocksberg ist schon lange nicht mehr nur in Audioform anzutreffen. Im Jahr 2002 erschien nach einigen Cartoons ihr erstes Live-Action-Kinoabenteuer, das direkt an den damaligen Harry Potter-Hype anschließen konnte.

Während der britische Zauberer nun in den Serienbereich wechselt, braut die deutsche Hexe einen brandneuen Kinofilm zusammen.

Harry Potter-Kollegin Bibi Blocksberg wartet mit neuem Fantasy-Abenteuer auf

Wie die Leonine Studios per Pressemitteilung bekannt gaben, wird der neue Bibi Blocksberg-Film seit Juni und noch bis August dieses Jahres gedreht. Erstmals mit Jungschauspielerin Nala in der Titelrolle. Ihre Bibi wird zum ersten Mal auf den internationalen Hexenkongress eingeladen, der nur alle 13 1/2 Jahre stattfindet. Doch das zauberhafte Treffen versinkt im Chaos, als die Zauberkräfte der frechen Hexe aus Neustadt außer Kontrolle geraten.

Leonine Studios Cast des neuen Bibi Blocksberg-Films

Regie führt Gregor Schnitzler (Die Wolke) mit einem Drehbuch von Bettina Börgerding, die schon an den musikalischen Bibi & Tina-Projekten der letzten zehn Jahre mitgearbeitet hat. Zum Cast zählen auch Heike Makatsch, Friedrich Mücke und Lorna Ishema.

Wann kommt der neue Bibi Blocksberg-Film in die Kinos?

Bibis treuer Hexenbesen Kartoffelbrei wird ab dem 25. Dezember 2025 gesattelt, wenn ihr neues Fantasy-Abenteuer in die Lichtspielhäuser geflogen kommt. Bis dahin können Kinder und Junggebliebene sich die Zeit zum Beispiel mit über 150 Hexenhörspielen aus dem Hause Kiddinx vertreiben. Erschaffen wurde die Bibi unter deren Dach damals 1980 von der österreichischen Kinderbuchautorin Elfie Donnelly.

Ein weiteres internationales Gegenstück ist zum Beispiel die japanische Kinderbuchhexe Kiki aus der Feder von Autorin Eiko Kadono. Die ist spätestens seit dem zauberhaften Anime-Film Kikis kleiner Lieferservice aus dem Studio Ghibli weltberühmt.

